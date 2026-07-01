Вона у синьому пальті, а він – у ранковому костюмі: Камілла та Чарльз на садовій вечірці в Голірудгаусі

Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Анна, принц Едвард / © Associated Press

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Захід відбувся в рамках візиту короля до Шотландії на Голірудський тиждень також відомий як королівський тиждень у Шотландії — це щорічний літній період, який зазвичай відбувається на початку липня, коли британський монарх офіційно переїжджає до своєї шотландської резиденції — палацу Голірудхаус до Единбургу. Протягом цього тижня король відвідує безліч заходів, а до нього приєднуються його родичі.

На садовій вечірці монарх з'явився у чорному фраку, який поєднував із сірими штанями у смужку, білою сорочкою теж у смужку та жилетом кольору вершкового масла. Він був у ідеально начищених шкіряних туфлях, у руці тримав парасольку-тростину, а на голові у нього був капелюх циліндр.

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла з'явилася на садовій паті в темно-синій сукні, капелюсі з квіткою, її волосся було розпущене, на грудях вона носила діамантову брошку, а на шиї у неї було перлове намисто.

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Королева Камілла / © Associated Press

Також компанію на садовому прийомі королю та королеві склала принцеса Анна та принц Едвард – молодша сестра та брат монарха.

Король Чарльз, королева Камілла, принцеса Анна, принц Едвард / © Associated Press

Нагадаємо, вчора ми показували, як Чарльз взяв участь у традиційній церемонії, де йому було вручено ключі від міста Единбурга.

Король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

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