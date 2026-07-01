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Вона у синьому пальті, а він – у ранковому костюмі: Камілла та Чарльз на садовій вечірці в Голірудгаусі
Король Чарльз під час свого перебування у Шотландії організував традиційну вечірку в саду Голірудського палацу в Единбурзі.
Захід відбувся в рамках візиту короля до Шотландії на Голірудський тиждень також відомий як королівський тиждень у Шотландії — це щорічний літній період, який зазвичай відбувається на початку липня, коли британський монарх офіційно переїжджає до своєї шотландської резиденції — палацу Голірудхаус до Единбургу. Протягом цього тижня король відвідує безліч заходів, а до нього приєднуються його родичі.
На садовій вечірці монарх з'явився у чорному фраку, який поєднував із сірими штанями у смужку, білою сорочкою теж у смужку та жилетом кольору вершкового масла. Він був у ідеально начищених шкіряних туфлях, у руці тримав парасольку-тростину, а на голові у нього був капелюх циліндр.
Королева Камілла з'явилася на садовій паті в темно-синій сукні, капелюсі з квіткою, її волосся було розпущене, на грудях вона носила діамантову брошку, а на шиї у неї було перлове намисто.
Також компанію на садовому прийомі королю та королеві склала принцеса Анна та принц Едвард – молодша сестра та брат монарха.
Нагадаємо, вчора ми показували, як Чарльз взяв участь у традиційній церемонії, де йому було вручено ключі від міста Единбурга.