Вам можуть продавати дорожче, ніж іншим: що таке персоналізоване ціноутворення

Вам можуть продавати дорожче, ніж іншим / © Associated Press

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Якщо вам коли-небудь здавалося, що інтернет знає про вас занадто багато, це не параноя. Кожен пошук, перегляд товару чи натискання залишає цифровий слід. Зазвичай ці дані використовуються для реклами. Наприклад, достатньо один раз пошукати балетки і соціальні мережі починають показувати десятки пар взуття. Проте сьогодні алгоритми можуть використовуватися не лише для рекомендацій. Вони здатні впливати на те, яку ціну побачить конкретний покупець.

Найнеприємніше те, що помітити це майже неможливо. Видання Real Simple розібралося, як компанії використовують технології для формування цін і чи можна цьому протистояти. Адже немає жодних вимог щодо прозорості, тому ми навіть не знаємо, наскільки часто це відбувається.

Динамічні та персоналізовані ціни

Виділяють два основні підходи, які сьогодні використовують компанії.

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Динамічне ціноутворення

Це система, за якої ціна змінюється залежно від попиту. Саме тому можуть дорожчати авіаквитки, квитки на концерти, поїздки в Uber, Bolt або Uklon у години пік та окремі товари у супермаркетах.

Якщо двоє людей одночасно зайдуть на сайт, вони побачать однакову ціну. Проте вже за кілька годин або наступного дня вона може змінитися. Погода, спортивні події, сезонність або підвищений попит — усе впливає на алгоритми.

Персоналізоване ціноутворення

Саме цей механізм викликає найбільше дискусій. У цьому випадку компанія аналізує інформацію про конкретного користувача, а саме, його місце проживання. історію закупівель, кількість переглядів товару, поведінку на сайтах, іноді навіть дані із соціальних мереж. На основі цих даних алгоритм прогнозує, скільки людина потенційно готова заплатити.

Звичайно, персоналізовані ціни існували завжди, наприклад, студентські чи пенсійні знижки, проте проблема виникає тоді, коли дані використовуються не для надання знижки, а навпаки, для збільшення вартості.

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Один із найвідоміших прикладів описало видання ProPublica , коли студентам із районів із великою кількістю азійського населення пропонували курси підготовки майже на 1 тис. доларів дорожче.

Це не завжди погано

Попри негативну репутацію, персоналізоване ціноутворення іноді працює і на користь покупців. Наприклад, якщо ви поклали товар у кошик і не завершили закупи, магазин може надіслати персональний промокод або знижку, щоб стимулювати продаж.

Не вся персоналізація спрямована на те, щоб взяти з клієнта більше грошей. Часто навпаки, це персональні знижки. Втім, не забувайте, що головна мета будь-якого бізнесу — максимізувати прибуток.

Як зрозуміти, яку ціну ви бачите

Стовідсоткового способу немає, проте існує кілька стратегій, які можуть допомогти.

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Порівнюйте пропозиції. Навіть якщо йдеться про один бренд, ціни можуть відрізнятися залежно від регіону чи конкретного магазину. Тому перед великою закупівлею варто перевірити кілька сайтів або різні точки продажу однієї мережі.

Зосередьтеся на дорогих закупках. Порівнювати ціни на банани навряд чи має сенс, а ось ноутбук, смартфон, побутову техніку чи авіаквитки перевіряти варто дуже ретельно. Саме тут може бути відчутна потенційна економія.

Купуйте офлайн. У фізичних магазинах персоналізоване онлайн-ціноутворення практично не працює. Хоча різниця між районами чи містами все одно може впливати на вартість товару.

Використовуйте режим інкогніто. Режим інкогніто дозволяє переглядати сайти без використання історії пошуку та файлів cookie. Це допомагає побачити нейтральнішу версію пропозиції та порівняти її з тією, яку ви бачите у власному акаунті. Втім, після входу в профіль компанія знову отримує доступ до ваших даних.

Перевірте ціну через іншу людину . Алгоритми можуть по-різному оцінювати різних користувачів. Тому іноді корисно попросити партнера, друга чи родича перевірити ту саму пропозицію зі свого пристрою.

Не поспішайте з купівлею. Якщо товар не є терміново необхідним, варто дати собі трохи часу. Через день або кілька днів ціна може змінитися. А іноді після відкладеної покупки магазин сам надсилає додаткову знижку.

У боротьбі з алгоритмами виграти на сто відсотків практично неможливо. Компанії мають значно більше інформації про покупців, ніж покупці про алгоритми. Саме тому найефективніший спосіб захистити себе — заздалегідь визначити суму, яку ви готові витратити. Якщо квиток на концерт коштує більше, ніж ви вважаєте розумним, або новий гаджет виходить за межі бюджету, варто просто сказати «ні».

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