Топ-13 порад, як заощадити на щотижневій закупівлі продуктів

Видання RTÉ поділилося перевіреними та корисними порадами, як максимально ефективно розподілити гроші на продукти.

Плануйте меню заздалегідь. Один із найефективніших способів економії — планування страв перед походом у магазин. Складіть тижневе меню з доступних інгредієнтів і зробіть детальний список покупок. Так ви уникнете імпульсивних витрат і купівлі непотрібного. Використовуйте універсальні продукти, які підходять для різних страв, як от рис, бобові, яйця та сезонні овочі.

Встановіть бюджет і дотримуйтеся його. Визначте, скільки ви готові витратити на продукти на тиждень. Приділяйте увагу необхідним товарам, а не дорогим «зайвим» продуктам. Можна користуватися готівкою чи спеціальним додатком для обліку витрат, щоб контролювати бюджет.

Використовуйте акції та купони. Слідкуйте за тижневими знижками, пропозиціями та купонами. Лояльні програми магазинів часто повертають частину витрат або пропонують знижки. Купуйте непсувні продукти гуртом, наприклад, консервацію, макарони, рис — це завжди вигідніше.

Обирайте магазинні бренди. Універсальні чи брендовані продукти часто дешевші, але не гірші за якістю. Замініть дорогі марки пасти, круп або консервів на магазинні аналоги, економія буде помітною з часом.

Фокус на цільних продуктах. Оброблені продукти дорожчі та менш корисні. Обирайте цільні крупи, бобові, свіжі чи заморожені овочі, недорогі шматки м’яса чи рослинний білок. Наприклад, сочевиця, квасоля та нут — доступне джерело білка і клітковини.

Купуйте гуртом і використовуйте запаси. Продукти, які довго зберігаються, як от рис, вівсянка, борошно, цукор і сухі боби, вигідніше купувати великими упаковками. Так ви завжди матимете під рукою базові інгредієнти для швидких і ситних страв.

Обирайте рослинні страви. М’ясо часто найдорожча частина закупівель. Більше рослинних страв — овочеві смажені мікси, буріто з бобами чи паста з томатним соусом — корисно, ситно та бюджетно.

Готуйте вдома. Їжа з собою чи ресторани швидко «з’їдають» бюджет. Приготування вдома дозволяє контролювати інгредієнти та порції. Пакетне приготування та планування залишків економлять і час, і гроші.

Вирощуйте власну їжу. Якщо є місце, посадіть трави, овочі чи фрукти. Навіть контейнерний город на балконі може дати свіжі трави чи чері, зекономить ваші гроші.

Будьте гнучкими та креативними. Використовуйте те, що є, та адаптуйте рецепти під доступні та сезонні продукти. Дорогий овоч замініть бюджетнішим аналогом, це нормально та навіть корисно.

Уникайте марнотратства. Не викидайте залишки — перетворюйте їх на нові страви, наприклад, овочі з духовки стануть фрітатою, варені крупи — додатком до супу. Правильне зберігання подовжує життя продуктів.

Відстежуйте витрати та коригуйте їх. Записуйте закупівлі, щоб бачити, на що йдуть гроші. Періодично переглядайте звички та шукайте нові можливості для економії.