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Она в синем пальто, а он — в утреннем костюме: Камилла и Чарльз на садовой вечеринке в Холирудхаус
Король Чарльз во время своего пребывания в Шотландии организовал традиционную вечеринку в саду Холирудского дворца в Эдинбурге.
Мероприятие состоялось в рамках визита короля в Шотландию на Холлирудскую неделю также известная, как королевская неделя в Шотландии — это ежегодный летний период, который обычно проходит в начале июля, когда британский монарх официально переезжает в свою шотландскую резиденцию — дворец Холирудхаус в Эдинбурге. Во время этой недели король посещает множество мероприятий, а к нему присоединяются его родственники.
На садовой вечеринке монарх появился в черном фраке, который сочетал с серыми брюками в полоску, белой рубашкой тоже в полоску и жилетом цвета сливочного масла. Он был в идеально начищенных кожаных туфлях, в руке держал зонт-трость, а на голове у него была шляпа цилиндр.
Королева Камилла появилась на садовой пати в темно-синем платье, шляпе с цветком, ее волосы были распущены, на груди она носила бриллиантовую брошь, а на шее у нее было жемчужное ожерелье.
Также компанию на садовом приеме королю и королеве составила принцесса Анна и принц Эдвард – младшая сестра и брат монарха.
Напомним, вчера мы показывали, как Чарльз принял участие в традиционной церемонии, где ему были вручены ключи от города Эдинбурга.