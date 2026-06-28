Не тільки запечені яйця під сиром: що ще їсть вранці король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

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Раніше король Чарльз був відомий тим, що починав день з ряснішого, поживнішого і ситнішого сніданку, схоже, останнім часом він став відмовлятися від таких щедрих сніданків.

Колишній королівський садівник Джек Стукс раніше поділився деякими подробицями про сніданок, який батько принца Вільяма та принца Гаррі міг з'їсти під час параду Trooping the Colour, який відбувся на початку червня та ознаменує собою день народження монарха, пише журнал Hello!.

Король Чарльз / © Associated Press

“Король ніколи не їсть багато під час параду Trooping the Colour. Він намагається їсти щось корисне, наприклад, каші з горіхами, фруктами та медом. Відомо, що він ніколи не влаштовував собі рясні трапези», — каже експерт.

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Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що Чарльз насолоджується запеченими яйцями з сиром на сніданок, а Камілла таки полюбляє вівсянку з медом.

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