У Росії не залишилося жодного великого НПЗ, який би не був уражений — Зеленський

Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський заявив під час саміту НАТО, що українські Сили оборони вже завдали ударів по всіх великих нафтопереробних заводах Росії.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

«Це нова реальність. В Росії не залишилось жодного великого нафтопереробного заводу, який би не був уражений Україною», — наголосив глава держави.

Реклама

Заява пролунала після атаки українських безпілотників на нафтопереробний завод у Сибіру. За словами президента, такі операції демонструють нові можливості України у сфері застосування далекобійних дронів.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна веде війну виключно для захисту своєї території та громадян, а не заради геополітичних амбіцій.

Президент також зазначив, що Україна сьогодні має одні з найпотужніших у світі спроможностей у сфері безпілотних технологій. У зв'язку з цим він закликав міжнародних партнерів долучатися до ініціативи Drone Deal, яка передбачає не лише закупівлю українських дронів, а й спільне виробництво, швидкий доступ до засобів захисту критичної інфраструктури, систем протиповітряної оборони та розширення співпраці у сфері безпеки.

Нагадаємо, українські безпілотники атакували Омський нафтопереробний завод у Росії. Об’єкт розташований на відстані близько 2500 кілометрів від українського кордону, там спалахнула пожежа. Як відомо, Омський НПЗ є одним із найбільших у РФ і щороку переробляє понад 20 мільйонів тонн нафти, маючи стратегічне значення для паливного забезпечення країни. Очікується, що підприємство може призупинити роботу.

Реклама

Новини партнерів