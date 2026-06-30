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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
1 хв

Ксенія Мішина на рідкісному фото показалась із мамою-красунею і як із нею розважається в Амстердамі

Артистка насолоджується відпочинком із рідною людиною.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Ксенія Мішина

Ксенія Мішина / © instagram.com/misha.k.ua

Українська акторка Ксенія Мішина вперше за тривалий час показалась із мамою-красунею.

Артистка зараз насолоджується відпочинком за кордоном. Зокрема, знаменитість подорожує Амстердамом. Компанію Ксенії Мішиній склала мама. Звичайно, зірка вже зробила фото на пам’ять із рідною людиною, яке встигла показати прихильникам.

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина з мамою / © instagram.com/misha.k.ua

Окрім того, Ксенія Мішина розсекретила, як вони з мамою розважаються. Дівчата не стали засиджуватися в готельному номері. Натомість вони віддали перевагу прогулянкам. Ксенія Мішина разом із мамою досліджувала вулиці Амстердама, милувалась місцевими краєвидами, архітектурою і культурою закордонного міста.

Ксенія Мішина в Амстердамі / © instagram.com/misha.k.ua

Ксенія Мішина в Амстердамі / © instagram.com/misha.k.ua

У коментарях акторку засипали компліментами. Та їй писали не лише це. Деякі вирішили випробувати вдачу та почали кликати Ксенію Мішину на зустріч. Проте артистка вирішила утриматися від таких пропозицій.

Нагадаємо, нещодавно Ксенія Мішина показувала, який вигляд мала 16 років тому. Артистка поділилась архівними фото, які були зроблені до її популярності.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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