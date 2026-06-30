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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
32
Час на прочитання
1 хв

У м'ятній сукні-русалці й гламурних окулярах: Кріссі Тейген продемонструвала ніжний літній образ

40-річна модель на власному прикладі показала, як проста однотонна сукня може мати ефектний вигляд, якщо доповнити її вдало підібраними деталями і стильними аксесуарами.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / © Getty Images

Кріссі Тейген відвідала захід у популярному магазині заморожених йогуртів у Лос-Анджелесі. Для своєї появи знаменитість обрала ніжний літній аутфіт, який поєднав елегантність і мінімалізм.

Зірка з’явилася у м’ятній трикотажній сукні міді на тонких бретельках. Вбрання обтислого силуету підкреслювало її фігуру, а поділ із широкою воланоподібною вставкою у стилі русалка додавав образу жіночності і легкості.

Кріссі Тейген / © Getty Images

Кріссі Тейген / © Getty Images

До сукні Кріссі підібрала прозорі босоніжки на шпильках. Особливим акцентом стали гламурні сонцезахисні окуляри, оздоблені золотистими стразами.

Волосся Тейген уклала в акуратний боб із рівним проділом і зробила макіяж з нюдовою помадою.

Вуха модель прикрасила сережки-кільця та кілька каблучок, завершивши образ стриманими аксесуарами.

Нагадаємо, Кріссі Тейген у сукні кольору крем-брюле і з хвостом-торочкою позувала на церемонії у Санта-Моніці.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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