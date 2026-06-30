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- Шоу-бізнес
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У м'ятній сукні-русалці й гламурних окулярах: Кріссі Тейген продемонструвала ніжний літній образ
40-річна модель на власному прикладі показала, як проста однотонна сукня може мати ефектний вигляд, якщо доповнити її вдало підібраними деталями і стильними аксесуарами.
Кріссі Тейген відвідала захід у популярному магазині заморожених йогуртів у Лос-Анджелесі. Для своєї появи знаменитість обрала ніжний літній аутфіт, який поєднав елегантність і мінімалізм.
Зірка з’явилася у м’ятній трикотажній сукні міді на тонких бретельках. Вбрання обтислого силуету підкреслювало її фігуру, а поділ із широкою воланоподібною вставкою у стилі русалка додавав образу жіночності і легкості.
До сукні Кріссі підібрала прозорі босоніжки на шпильках. Особливим акцентом стали гламурні сонцезахисні окуляри, оздоблені золотистими стразами.
Волосся Тейген уклала в акуратний боб із рівним проділом і зробила макіяж з нюдовою помадою.
Вуха модель прикрасила сережки-кільця та кілька каблучок, завершивши образ стриманими аксесуарами.
Нагадаємо, Кріссі Тейген у сукні кольору крем-брюле і з хвостом-торочкою позувала на церемонії у Санта-Моніці.