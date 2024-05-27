Почему женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний: рассказывает терапевт

В нашем обществе у женщин 80% аутоиммунных заболеваний. Они являются третьей по распространенности категорией заболеваний после рака и сердечных заболеваний.

Заболевания, при которых иммунная система атакует организм, встречаются у женщин гораздо чаще, чем у мужчин. Это такие вещи, как ревматоидный артрит (хроническое воспалительное заболевание, поражающее суставы и различные органы), системная волчанка (чрезмерная и пролонгированная активность макрофагов и Т-лимфоцитов, приводящая к неконтролируемой воспалительной реакции), хроническая усталость, фибромиалгия (расстройство, распространенной мышечно-скелетной болью и сопровождается переутомлением, нарушениями сна, памяти и настроения), воспалительные заболевания кишечника и т.д.

Женщины претерпевают масштабные эндокринологические изменения по крайней мере дважды в течение жизни, в период полового созревания и менопаузы, к тому же многие женщины испытывают дополнительный стресс во время беременности. Эти эндокринологические изменения оказывают значительное влияние на иммунную систему через взаимодействие между гормональной средой, врожденной и адаптивной иммунными системами, а также противовоспалительными цитокинами и таким образом модулируют восприимчивость женщин к аутоиммунным заболеваниям.

Почему же так происходит в своем интервью рассказал канадский терапевт и писатель Gabor Mate.

Он говорит, что компульсивно озабочены эмоциональными потребностями других, а не своими собственными, женщины отождествляют эмоциональные переживания относительно всего на свете своим собственным долгом, будто их ответственность – думать обо всем. Из этого следует, что их "работа" думать о мире, а не собственном я.

Женщина может забыть сходить к врачу, но проследить, чтобы к нему сходил мужчина и ребенок. Женщина должна быть максимально приветлива, улыбаться дома и на работе, таким образом теряя возможность дать волю собственным чувствам.

Женщины склонны подавлять здоровый гнев, поэтому они социально добрее и миролюбивее мужчин. Они, как правило, верят, что несут ответственность за чувство других людей. Пытаются никогда никого не разочаровывать своими роковыми убеждениями.

Поэтому именно они, по наблюдениям врача Gabor Mate, и многих исследователей, подвержены развитию аутоиммунных заболеваний. Сейчас в нашем обществе женщины очень образованны, запрограммированы на подавление своих здоровых чувства и реакции, быть миротворцами и опекунами. Они стянули на свои плечи так много всего и совершенно не подвержены жалости к себе. Дети, дом, работа, самореализация, хобби — это реальность, которую многие отрицают, но факт остается фактом, от большого количества стрессов, нерешенных проблем и переживаний, женщины подпадают все больше и все чаще в процент тех, кто может страдать аутоиммунными заболеваниями.

Аутоиммунные заболевания могут поражать практически все участки тела, включая эндокринную систему, соединительную ткань, желудочно-кишечный тракт, сердце, кожу и почки. Поэтому очень важно проходить ежегодный скрининг собственного здоровья и не забывать, что на слабых плечах всего мира не вынести.

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