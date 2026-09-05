Путин цинично заявил, что Россия не была по Киеву 5 сентября, а возле столицы гибли люди

Путин / © Associated Press

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Российский диктатор Путин цинично заявил, что удары по Киеву якобы не наносились с нуля часов сегодняшних суток.

Слова Путина цитирует пропагандистский ресурс ТАСС.

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Глава Кремля сообщил, что просьба о прекращении ударов по Киеву поступила по официальным каналам.

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Путин также сказал, что украинская сторона значительно снизила количество атак.

«Россия сделает все, что от нее зависит, для обеспечения безопасности переговоров и посредников в лице Виткоффа и Кушнера», — заявил кремлевский диктатор.

В то же время в результате российской атаки на Киевскую область 5 сентября в Бучанском районе погибли два человека. Вражеские удары также повлекли повреждение жилых домов, складских помещений и железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, после полуночи 5 сентября в результате вражеской атаки загорелась девятиэтажка в Борисполе.

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В Киеве с начала суток также неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за угрозы реактивных БПЛА.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет наносить воздушные удары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения там переговоров. После визита в Россию спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер должны приехать в Киев.

Глава Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что визит спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера состоится в воскресенье, 6 сентября. Буданов предположил, что в течение воскресенья россияне могут не атаковать Киев из-за визита американцев.

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