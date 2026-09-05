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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Удар по зданию СБУ в Киеве: «Флэш» назвал атаку спецоперацией и раскрыл детали

Обломки ударившего по СБУ дрона принадлежат беспилотнику «Герань-4».

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Атака на постройку СБУ.

Атака на постройку СБУ. / © Українська правда

Днем 4 сентября Россия атаковала беспилотником «Герань-4» здание Службы безопасности Украины, расположенное в центре Киева.

Об этом заявил сообщил советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов.

«Во время этой спецоперации против СБУ два реактивных БпЛА летели в Киев в паре. Долетел один», — подчеркнул он.

По словам Бескрестнов, все системы фиксировали маршрут полета реактивного «Шахеда» — он двигался из Донецкого направления в направлении Киева на высоте более 7 километров. Таким образом, акцентирует «Флэш», есть четкое понимание, кто «запустил БПЛА и откуда».

Специалисты исследовали обломки и установили, что они принадлежат к российскому беспилотнику «Герань-4». По словам Флеша, удалось идентифицировать большинство его составляющих.

Траектория полета дронов РФ.

Траектория полета дронов РФ.

Напомним, 4 сентября в ходе очередной воздушной тревоги Россия атаковала центр Киева. Президент Владимир Зеленский сообщил о попадании беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской, расположенное напротив Софийского собора. По его словам, «дрон был направлен прямо в кабинет руководителя».

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