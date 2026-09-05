Взрывы. / © Associated Press

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Утром в субботу, 5 сентября, в Запорожье произошли мощные взрывы. Областной центр оказался под атакой русских военных.

Что известно об ударах по Запорожью, читайте в материале ТСН.ua.

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Около 5 утра в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ не раз предупреждали о реактивных БпЛА в направлении города. После 07:40 произошла серия мощных взрывов. ОВА подтвердила атаку на Запорожье.

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Атака на Запорожье

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что Россия атакует город дронами. «Прилеты» произошли в разных районах, возникли сильные пожары.

«Разрушен частный дом. Российские беспилотники ударили по автостоянке, нежилым зданиям», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Запорожье после российского удара загорелась многоэтажка. Прошло без пострадавших.

Ранее в Запорожье в результате российской атаки беспилотником повреждено нежилое здание, где возник пожар.

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