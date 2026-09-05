ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
4664
Время на прочтение
1 мин

Утро РФ атакует большой областной центр: много попаданий, в разных районах города пожары — подробности

Запорожье охватили пожары после атаки беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрывы.

Взрывы. / © Associated Press

Утром в субботу, 5 сентября, в Запорожье произошли мощные взрывы. Областной центр оказался под атакой русских военных.

Что известно об ударах по Запорожью, читайте в материале ТСН.ua.

Около 5 утра в Запорожье была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ не раз предупреждали о реактивных БпЛА в направлении города. После 07:40 произошла серия мощных взрывов. ОВА подтвердила атаку на Запорожье.

Атака на Запорожье

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что Россия атакует город дронами. «Прилеты» произошли в разных районах, возникли сильные пожары.

«Разрушен частный дом. Российские беспилотники ударили по автостоянке, нежилым зданиям», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне в Запорожье после российского удара загорелась многоэтажка. Прошло без пострадавших.

Ранее в Запорожье в результате российской атаки беспилотником повреждено нежилое здание, где возник пожар.

Новость дополняется

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie