Что с "режимом тишины" на фронте: СМИ сообщили новые детали из Офиса президента

ВСУ / © Getty Images

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Силам обороны Украины не поступали указания о якобы прекращении боевых действий на линии фронта от 5 сентября.

Об этом сообщил источник в Офисе президента.

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По словам собеседника, американская сторона отдельно обсуждала с представителями Украины и России возможность прекращения огня в воздухе в преддверии визита спецпосланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в РФ.

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"Увидим, как в реальности это произойдет этой ночью", - прокомментировал источник в ОП.

В то же время, источники Общественного в Конгрессе США заявили о договоренности о перемирии от 5 до 8 сентября, однако не уточнили, о каком именно формате прекращения огня идет речь.

Собеседники издания в управлении ВСУ, командовании Сил территориальной обороны «Север», а также два командира подразделений по разным направлениям опровергли информацию о прекращении огня на всей линии фронта с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября. Именно о таком режиме ранее сообщали СМИ и Telegram-каналы.

В то же время, ситуация остается неоднозначной: Общественное получило одно подтверждение относительно указания о режиме прекращения огня от военнослужащего управления одной из бригад, которая обороняется на юге. В одном из корпусов Нацгвардии эту информацию ни подтвердили, ни опровергли.

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При этом уже после полуночи Россия продолжила атаки по Украине. В частности, было атаковано девятиэтажное здание в Борисполе , а после часа ночи — промышленное предприятие в Каменском на Днепропетровщине.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет производить воздушные удары в течение времени, необходимого для безопасного прибытия американских представителей в Москву и проведения переговоров. После РФ Виткофф и Кушнер должны приехать в Киев.

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