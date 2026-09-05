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- Украина
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В Днепре раздались взрывы на фоне угрозы баллистики: находитесь в укрытиях
В ночь на 5 сентября в Днепре прогремели взрывы на фоне предупреждений об угрозе применения баллистического вооружения и движении нескольких скоростных целей.
В Днепре в ночь на 5 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги и угрозы применения баллистического вооружения.
Мониторинговые каналы сначала сообщили об угрозе баллистики из районов Таганрога и Воронежа. Впоследствии появилась информация о скоростной цели в направлении Днепра.
Позже мониторы предупредили о нескольких целях и призвали жителей оставаться в укрытиях.
На момент публикации официальной информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших не было.
Также взрывы прогремели в Каменском.
Напомним, что ранее в Киевской области загорелись склады с продуктами после атаки дронов
Очевидцы в соцсетях сообщали о «прилете» сразу нескольких российских дронов в Святопетровском.