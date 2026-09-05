В Днепре раздались взрывы на фоне угрозы баллистики: находитесь в укрытиях

Воздушная тревога / © из соцсетей

Реклама

В Днепре в ночь на 5 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги и угрозы применения баллистического вооружения.

Мониторинговые каналы сначала сообщили об угрозе баллистики из районов Таганрога и Воронежа. Впоследствии появилась информация о скоростной цели в направлении Днепра.

Реклама

Позже мониторы предупредили о нескольких целях и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Реклама

На момент публикации официальной информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших не было.

Также взрывы прогремели в Каменском.

Напомним, что ранее в Киевской области загорелись склады с продуктами после атаки дронов

Очевидцы в соцсетях сообщали о «прилете» сразу нескольких российских дронов в Святопетровском.

Реклама

Новости партнеров