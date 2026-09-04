Россия атаковала Полтавщину: пострадала 3-летняя девочка, есть разрушение

Полтавщина

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В Полтавской области российский беспилотник упал в Кременчугском районе. Повреждены дома и машины, а также пострадал ребенок.

Об этом сообщает начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.

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По его информации, в результате вражеской атаки травмы предварительно получила трехлетняя девочка, которой оказывают всю необходимую помощь.

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На месте происшествия работают экстренные службы, а вся подробная информация уточняется.

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Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания. Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.

Также взрывная волна от вражеского удара распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.

Также в Киеве утром 4 сентября прогремели взрывы и произошел «прилет» во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских дронов. После удара в небе над столицей виден густой темный дым.

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