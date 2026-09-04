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Россия атаковала Полтавщину: пострадала 3-летняя девочка, есть разрушение
Российский беспилотник свалился в Кременчугском районе. Из-за этого пострадал ребенок.
В Полтавской области российский беспилотник упал в Кременчугском районе. Повреждены дома и машины, а также пострадал ребенок.
Об этом сообщает начальник Полтавской ОВ Виталий Дьяковнич.
Атака РФ на Полтавщину — что известно
По его информации, в результате вражеской атаки травмы предварительно получила трехлетняя девочка, которой оказывают всю необходимую помощь.
На месте происшествия работают экстренные службы, а вся подробная информация уточняется.
Война в Украине — последние новости
Напомним, в Киеве днем 4 сентября в Шевченковском районе упали обломки дрона. Из-за этого возник пожар на крыше нежилого здания. Впоследствии стало известно о попадании российского беспилотника в центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве, расположенном напротив Софийского собора.
Также взрывная волна от вражеского удара распространилась на соседний национальный заповедник «София Киевская», где частично пострадало историческое сооружение.
Также в Киеве утром 4 сентября прогремели взрывы и произошел «прилет» во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы российских дронов. После удара в небе над столицей виден густой темный дым.