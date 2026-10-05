Россия ударила по дому в Запорожье: люди заблокированы на пятом этаже, есть пострадавшие (обновлено)

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

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Российская армия нанесла удар по жилому дому в Запорожье вечером 5 октября. В результате чего вспыхнул пожар.

Об этом сообщил в.и.о председателя Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

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Россия атаковала Запорожье — что известно

По данным ОВА, по меньшей мере два человека получили ранения. Одного раненого мужчину доставили в больницу, а женщине медики оказали помощь на месте.

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«Муж, 63 года, в тяжелом состоянии — его доставили в больницу. Женщина, 37 лет, получила термические ожоги, ее состояние не тяжелое. Помощь ей оказали на месте. Также спасатели эвакуировали троих человек с 9-го этажа. Они целые и невредимые», — отметил Семикин.

Кроме того, есть информация о людях, заблокированных на пятом этаже поврежденного здания. Позже он сообщил, что людей с 7, 8 и 9 этажей уже освободили.

«Стало известно еще об одном пострадавшем. Мужчине 60 лет. Он надышался продуктами горения. Медики оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался», — отметил Семикин.

Как сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров, троих людей, заблокированных на 9 этаже запорожской многоэтажки после удара российского «Шахеда», уже спасли. Сейчас спасатели проверяют, не остались ли другие жильцы на верхних этажах.

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Атака РФ на Запорожье 5 октября — фото, видео

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запоріжжя 5 жовтня / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

Атака РФ на Запорожье 5 октября / © Запорожская ОВА

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Напомним, днем 5 октября российская армия ударила управляемой авиабомбой по Слободскому району Харькова. В результате атаки повреждена пятиэтажка.

Также из-за российского обстрела Сум 4 октября был разрушен завод фармацевтической компании «КУСУМ».

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