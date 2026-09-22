- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3496
- Время на прочтение
- 1 мин
"Вероятность очень велика": россияне могут зайти в крупный город уже зимой
Командир 1-го ОШП Дмитрий «Перун» Филатов оценил высокую вероятность проникновения вражеских пехотных групп в Запорожье уже этой зимой.
Российские оккупационные войска могут войти в Запорожье уже зимой этого года. Речь идет о проникновении в город единичных пехотных групп противника.
Об этом заявил командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий «Перун» Филатов на YouTube-канале «Реальний фронт».
Однако, по словам «Перуна», речь идет о проникновении в город единичных пехотных групп противника.
По мнению Дмитрия Филатова, вероятность реализации такого сценария на данный момент оценивается как очень высокая.
Военнослужащий подчеркнул, что враг рассматривает варианты продвижения и попыток проникновения в городскую застройку с помощью малых пехотных групп.
Ранее мы писали о том, что в ночь на 21 сентября в Запорожье в результате очередной российской атаки возникли масштабные пожары и была повреждена гражданская инфраструктура. По данным местных властей, повреждены два многоэтажных дома, учебное заведение и торговый центр. Известно как минимум об одном раненом.
Напомним, что Россия третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: четверо работников травмированы.