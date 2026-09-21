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РФ атаковала Запорожье: горели торговый центр и многоэтажки, есть раненые (фото, видео)
В ночь на 21 сентября российская атака повредила в Запорожье две многоэтажки, образовательное учреждение и торговый центр, по меньшей мере, один человек ранен.
В Запорожье в результате очередной российской атаки возникли масштабные пожары и повреждена гражданская инфраструктура.
По данным местных властей , повреждены две многоэтажки, образовательное учреждение и торговый центр. Известно по меньшей мере об одном раненом.
По предварительной информации, один из ударов пришелся на торговый центр "Интрейд". На обнародованных фото и видео с места атаки видны масштабные пожары.
На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, медики и другие профильные службы. Идет ликвидация последствий атаки.
Информация о масштабах разрушений и возможном количестве пострадавших уточняется.
Напомним, что Россия третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: четверо работников травмированы