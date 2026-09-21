РФ атаковала Запорожье: горели торговый центр и многоэтажки, есть раненые (фото, видео)

Атака на Запорожье

Реклама

В Запорожье в результате очередной российской атаки возникли масштабные пожары и повреждена гражданская инфраструктура.

По данным местных властей , повреждены две многоэтажки, образовательное учреждение и торговый центр. Известно по меньшей мере об одном раненом.

Реклама

По предварительной информации, один из ударов пришелся на торговый центр "Интрейд". На обнародованных фото и видео с места атаки видны масштабные пожары.

Реклама

На местах попаданий работают подразделения ГСЧС, медики и другие профильные службы. Идет ликвидация последствий атаки.

Информация о масштабах разрушений и возможном количестве пострадавших уточняется.

Напомним, что Россия третий раз за месяц атаковала «Запорожсталь»: четверо работников травмированы

Новости партнеров

Новости партнеров