OpenAI, Google, Anthropic и компанию Маска обвинили в заговоре: через ИИ подали коллективный иск

ШИ / © Pixabay

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В США подали антимонопольный иск против Anthropic, OpenAI, SpaceXAI и Google из-за якобы согласованных действий по замедлению развития искусственного интеллекта .

Согласно материалам Associated Press, иск подали в федеральный суд Северного округа Калифорнии. Истцы утверждают, что координация между ведущими ИИ-компаниями может нарушать антимонопольное законодательство и уменьшать ценность платных подписок для пользователей.

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Дело инициировали четверо пользователей, оплачивающих ChatGPT, Claude, Grok или Gemini. Их адвокаты хотят представлять более широкую группу американских подписчиков этих сервисов.

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Что стало поводом к иску

В иске говорится, что ключевым моментом стало 12 сентября. Тогда генеральный директор Anthropic Дарио Амодей призвал ведущие ШИ-лаборатории совместно замедлить развитие технологии, чтобы дать больше времени на введение мер безопасности.

В тот же день на его предложения публично отреагировали руководитель OpenAI Сэм Альтман, Илон Маск и соучредитель Google DeepMind Демис Гассабис. Истцы трактуют эти заявления как признаки координации между конкурентами. Сам факт незаконного сговора суд пока не устанавливал.

Истцы отмечают, что не возражают против того, чтобы отдельная компания самостоятельно замедляла разработку ИИ по соображениям безопасности. Однако, по их мнению, конкуренты не могут коллективно договариваться об ограничении темпов развития без соответствующего правового механизма.

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Ответившие компании

На момент публикации AP представители Anthropic, OpenAI, Google и SpaceXAI не ответили на запросы агентства по иску.

В то же время Амодей ранее признавал возможные антимонопольные риски совместных договоренностей и предполагал, что правительство США могло бы создать узкое юридическое исключение для обсуждения вопросов безопасности между ШИ-лабораториями.

Альтман, в свою очередь, поддержал идею единых федеральных требований к безопасности ИИ, но заявил, что для начала такой работы компаниям не обязательно ждать специального антимонопольного исключения.

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Президент США Дональд Трамп ранее выступил против призывов к замедлению отрасли и заявил о создании специальной рабочей группы по ИИ, не раскрыв детального механизма ее работы.

Напомним, что пока одни разработчики ИИ призывают притормозить развитие технологий из-за рисков для человечества, США опасаются, что пауза позволит Китаю вырваться вперед .

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