ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
94
Время на прочтение
2 мин

Трамп хочет разместить дроны и снайперов в Триумфальной арке: зачем ему военный комплекс

Дональд Трамп заявил, что запланированная вблизи Вашингтона Триумфальная арка станет военным комплексом с площадками для дронов, снайперов и хранилищ боеприпасов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить запланированную Триумфальную арку вблизи Вашингтона военное назначение.

Об этом пишет Reuters .

По его словам, сооружение высотой около 76 метров должно стать "военным комплексом", где сможет размещать и быстро запускать большое количество беспилотников. На крыше и близлежащей площадке также предполагается размещение снайперов и боеприпасов.

Трамп утверждает, что согласился на такой формат по "упорной просьбе" военных. В то же время в Пентагоне заявили Reuters и AP, что не располагают дополнительной информацией, кроме заявления самого президента. Трамп также не объяснил, какие именно угрозы обусловливают потребность в военных объектах внутри арки.

Сооружение планируют построить возле Арлингтонского национального кладбища, неподалеку от Мемориала Линкольна. Проект посвящен 250-летию США и создан по мотивам парижской Триумфальной арки.

Проект уже столкнулся с судебными исками. Группа ветеранов и историк архитектуры утверждают, что для его реализации необходимо одобрение Конгресса. Суд также обязал администрацию предупреждать не менее 48 часов о любых работах на участке.

Дополнительные вопросы возникли из-за близости будущей арки к Национальному аэропорту имени Рейгана. Федеральное управление гражданской авиации пришло к выводу, что сооружение не будет представлять опасности для самолетов при условии установления на ее вершине заметного "вечного огня".

Напомним, что ранее Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ : СМИ раскрыли, при чем здесь дизель.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie