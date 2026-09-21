Трамп хочет разместить дроны и снайперов в Триумфальной арке: зачем ему военный комплекс

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении предоставить запланированную Триумфальную арку вблизи Вашингтона военное назначение.

Об этом пишет Reuters .

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По его словам, сооружение высотой около 76 метров должно стать "военным комплексом", где сможет размещать и быстро запускать большое количество беспилотников. На крыше и близлежащей площадке также предполагается размещение снайперов и боеприпасов.

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Трамп утверждает, что согласился на такой формат по "упорной просьбе" военных. В то же время в Пентагоне заявили Reuters и AP, что не располагают дополнительной информацией, кроме заявления самого президента. Трамп также не объяснил, какие именно угрозы обусловливают потребность в военных объектах внутри арки.

Сооружение планируют построить возле Арлингтонского национального кладбища, неподалеку от Мемориала Линкольна. Проект посвящен 250-летию США и создан по мотивам парижской Триумфальной арки.

Проект уже столкнулся с судебными исками. Группа ветеранов и историк архитектуры утверждают, что для его реализации необходимо одобрение Конгресса. Суд также обязал администрацию предупреждать не менее 48 часов о любых работах на участке.

Дополнительные вопросы возникли из-за близости будущей арки к Национальному аэропорту имени Рейгана. Федеральное управление гражданской авиации пришло к выводу, что сооружение не будет представлять опасности для самолетов при условии установления на ее вершине заметного "вечного огня".

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Напомним, что ранее Трамп просил Зеленского прекратить удары по российским НПЗ : СМИ раскрыли, при чем здесь дизель.

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