Перед встречей Трампа и Си: о чем США и Китай будут договариваться в Нью-Йорке уже сегодня

О чем будут договариваться США и Китай сегодня / © Фото из открытых источников

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В воскресенье, 20 сентября, министр финансов США Скотт Бессент проведет встречу с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в штаб-квартире банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке. Эти переговоры на Манхеттене станут ключевой подготовительной встречей в преддверии того, как президент США Дональд Трамп будет принимать китайского лидера Си Цзиньпина в Белом доме в четверг и пятницу.

Об этом сообщает Reuters.

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Переговоры Трампа и Си Цзиньпина: что произойдет перед ними

Как сообщил знакомый с организацией источник, встреча чиновников запланирована на 10:30 по североамериканскому восточному времени (17:30 по киевскому времени).

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Главными темами диалога перед саммитом двух лидеров в Вашингтоне станут безопасность искусственного интеллекта, торговля и другие экономические вопросы.

Собеседник уточнил, что банк JPMorgan не является участником переговоров, но согласился предоставить свое здание в качестве площадки. Локацию выбрали из-за усиленных мер безопасности на Манхеттене перед Генеральной Ассамблеей ООН, которая начинается на следующей неделе.

В преддверии этой встречи Скотт Бессент привлекал исполнительного директора JPMorgan Джейми Даймона к саммиту финансовых лидеров G20 в Эшвилле, где тот докладывал о перспективах роста частного сектора.

Кроме того, по данным чиновников США, Даймон среди других американских топ-менеджеров приглашен на государственный прием в честь Си Цзиньпина в Белом доме — хотя во время предыдущих переговоров Трампа и Си в Пекине в мае он не входил в состав бизнес-делегации.

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Китай пригрозил Трампу сорвать встречу

Напомним, встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа оказалась под угрозой отмены из-за угроз Китая, который требует от Вашингтона не принимать новый пакет военной помощи для Тайваня.

Для Трампа этот саммит, запланированный в Белом доме на 24 сентября, имеет принципиальное дипломатическое значение в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Но Пекин считает тайваньский вопрос незыблемой «красной линией».

Кроме проблемы Тайваня, на повестке дня должен стоять вопрос войны США и Ирана, ведь Пекин выступает ключевым экономическим партнером Тегерана и испытывает давление со стороны Вашингтона. В то же время стороны готовятся к диалогу по экономическим вопросам, в частности, соглашению о взаимном снижении тарифов на товары общей суммой $60 млрд, а также разработке рамочного соглашения относительно безопасного использования искусственного интеллекта.

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