Китай поставил Трампу ультиматум: что может сорвать встречу с Си Цзиньпином

Китай угрожает сорвать встречу с США / © Associated Press

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Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа может не состояться, поскольку Китай пригрозил отменой запланированного саммита лидеров двух государств, если Вашингтон к этому моменту примет новый пакет военной помощи Тайваню.

Об этом пишет Kyodo News со ссылкой на несколько источников, осведомленных о ходе двусторонних отношений.

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Китай угрожает отменить встречу Си Цзиньпина и Трампа

Для президента США Дональда Трампа, который стремится продемонстрировать дипломатические успехи накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, эта встреча имеет принципиальное значение. В то же время Пекин во время подготовки к визиту в очередной раз подчеркнул, что тайваньский вопрос остается неприкосновенной «красной линией».

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Китай считает демократический остров собственной территорией и не исключает его силового присоединения, «если это будет необходимо».

Во время предварительной встречи с Трампом в Пекине в середине мая Си Цзиньпин прямо заявил американскому президенту, что Тайвань является «важнейшим вопросом» в отношениях между странами и предостерег от потенциального конфликта в случае ошибочных шагов.

Тогда же Трамп в интервью телевидению предположил, что продажа оружия Тайваню может стать «очень хорошим козырем в переговорах» с Китаем. Это вызвало беспокойство среди азиатских союзников США относительно надежности обязательств Вашингтона.

Ситуацию усложняет рост военной активности Китая в Тайваньском проливе, что усиливает опасения возможного вторжения и вспышки масштабного регионального конфликта с участием США и их партнеров.

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По закону об отношениях с Тайванем, Вашингтон обязан поставлять острову вооружение для поддержки его оборонного потенциала. В частности, в декабре прошлого года администрация Трампа согласовала рекордный пакет военной помощи Тайваню на сумму $11 млрд. Это весьма сильно возмутило Китай.

Несмотря на такие разногласия по Тайваню, Трамп заявил о намерении принять Си Цзиньпина с женой в Белом доме 24 сентября и устроить в их честь государственный прием. В то же время китайское правительство пока воздерживается от официальных анонсов по этому визиту.

Важной темой переговоров может стать и военный конфликт США с Ираном, поскольку Китай остается ключевым экономическим партнером Тегерана. Операция, которая должна была длиться несколько дней, затянулась более чем на 7 месяцев. США давят на Китай с требованием прекратить сотрудничество с Ираном.

Впрочем, как отмечает один из источников, «Китай продемонстрировал конструктивную позицию и не препятствует диалогу с Соединенными Штатами».

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Ключевую роль в подготовке встречи играют Министерство финансов и Министерство торговли США. Ожидается, что президенты обсудят ряд экономических вопросов, в частности, потенциальное соглашение по взаимному снижению тарифов на товары на сумму по $30 млрд с каждой стороны. Кроме того, по данным источников, среди приоритетов повестки дня будет формирование рамочного соглашения о безопасном использовании искусственного интеллекта.

Поездка Си в США: что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщал, что 24 сентября лидер Китая Си Цзиньпин совершит визит в Соединенные Штаты. Китайский лидер был приглашен посетить Белый дом во время поездки Трампа в Китай в начале 2026 года.

Подробности предстоящей встречи и полная повестка переговоров пока не раскрываются.

Одной из главных тем предстоящих переговоров станет развитие искусственного интеллекта — вопрос, который стороны уже обсуждали во время предыдущей встречи в Пекине. ИИ остается ключевым направлением технологической конкуренции между США и Китаем, где обе страны борются за лидерство, полупроводники, вычислительные мощности и инновации.

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