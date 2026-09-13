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Россияне прямо сейчас кроют Одесчину — под прицелом дома, детсад (фото)
В Одессе уже девять пострадавших, в области есть разрушения.
Российские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре Одесчины.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер.
«В результате утренней атаки повреждены верхние этажи многоэтажного жилого дома и частные домовладения. Возник пожар и на территории Ботанического сада. Повреждены склады и детский санаторий. Информация о пострадавших уточняется», — уточнил он.
Уже известно о 9 пострадавших в результате массированной вражеской атаки на Одессу, отметил глава МВА Сергей Лысак.
«Есть разрушение жилищного сектора в нескольких районах города. Все последствия выясняем», — написал он.
Напомним, в Одессе завершили аварийно-спасательные работы в 25-этажном доме, пострадавшем в результате российской атаки 12 сентября. Число погибших возросло до двух человек.
По данным Воздушных сил, украинская ПВО ночью обезвредила 405 из 453 российских дронов и четыре «Бандероли». Попадание фиксируют в 13 местах, в семи — упали обломки.