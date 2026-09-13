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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
517
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1 хв

Росіяни просто зараз криють Одещину — під прицілом будинки, дитсадок (фото)

В Одесі вже дев’ятеро постраждалих, в області є руйнування.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Одещина під атакою

Одещина під атакою / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

«Унаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду. Пошкоджено склади та дитячий санаторій. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — уточнив він.

Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу, зазначив очільник МВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

«Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста. Усі наслідки зʼясовуємо», — написав він.

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Кількість загиблих зросла до двох осіб.

За даними Повітряних сил, українська ППО вночі знешкодила 405 із 453 російських дронів і чотири «Бандеролі». Влучання фіксують у 13 місцях, у семи — впали уламки.



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