Одещина під атакою / © Associated Press

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Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

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«Унаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду. Пошкоджено склади та дитячий санаторій. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — уточнив він.

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Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу, зазначив очільник МВА Сергій Лисак.

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

«Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста. Усі наслідки зʼясовуємо», — написав він.

Наслідки атаки / © Facebook / Сергій Лисак

Нагадаємо, в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Кількість загиблих зросла до двох осіб.

За даними Повітряних сил, українська ППО вночі знешкодила 405 із 453 російських дронів і чотири «Бандеролі». Влучання фіксують у 13 місцях, у семи — впали уламки.

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