- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 517
- Час на прочитання
- 1 хв
Росіяни просто зараз криють Одещину — під прицілом будинки, дитсадок (фото)
В Одесі вже дев’ятеро постраждалих, в області є руйнування.
Російські війська продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі Одещини.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.
«Унаслідок ранкової атаки пошкоджено верхні поверхи багатоповерхового житлового будинку та приватні домоволодіння. Виникла пожежа й на території Ботанічного саду. Пошкоджено склади та дитячий санаторій. Інформація щодо постраждалих уточнюється», — уточнив він.
Вже відомо про 9 постраждалих внаслідок масованої ворожої атаки на Одесу, зазначив очільник МВА Сергій Лисак.
«Є руйнування житлового сектору в декількох районах міста. Усі наслідки зʼясовуємо», — написав він.
Нагадаємо, в Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня. Кількість загиблих зросла до двох осіб.
За даними Повітряних сил, українська ППО вночі знешкодила 405 із 453 російських дронів і чотири «Бандеролі». Влучання фіксують у 13 місцях, у семи — впали уламки.