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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Удар по висотці в Одесі: кількість жертв зросла — останні дані

В Одесі завершили аварійно-рятувальні роботи у 25-поверховому будинку, який постраждав унаслідок російської атаки 12 вересня.

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Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Пошкоджена висотка в Одесі

Пошкоджена висотка в Одесі / © ДСНС

В Одесі рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи у житловій 25-поверхівці, пошкодженій внаслідок масованого російського обстрілу 12 вересня. Кількість загиблих зросла до двох осіб.

Про це повідомили у ДСНС.

Надзвичайникам вдалося врятувати 7 людей, зокрема двох дітей.

Рятувальники завершили пошукові роботи / © ДСНС

Рятувальники завершили пошукові роботи / © ДСНС

Очільник ОВА Олег Кіпер своює чергою зазначив, що на Одещині внаслідок ворожої атаки постраждали 35 людей, серед них пʼятимісячне немовля. Ще двоє людей не виходять на звʼязок.

Що передувало

12 вересня російські війська здійснили масовану ракетно-дронову атаку на Одещину. Пошкоджень зазнали житлові будинки, готель із реабілітаційним центром, газопроводи та локомотивне депо.

В Одесі внаслідок удару пошкоджено 25-поверховий житловий будинок. У ньому горіли квартири від 21-го до 23-го поверхи. Повідомлялося про 37 травмованих. Серед них — п’ятимісячна дитина та 17-річний юнак. Одну людину госпіталізували у важкому стані, більшість інших травмованих перебували у стані середньої тяжкості.

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