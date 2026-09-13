Переговори між Україною та Росією: Арахамія пояснив їхню мету

Арахамія / © Getty Images

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Україна прагне вибудувати системний переговорний процес із Росією, який у перспективі має створити умови для досягнення справедливого миру. Одним із ключових завдань української сторони є формування постійного каналу комунікації з представниками РФ.

Про це заявив голова парламентської фракції «Слуга народу» та член української переговорної групи Давид Арахамія під час конференції YES Annual Meeting 2026, передає 24 Канал.

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За словами Арахамії, йдеться про створення своєрідного «тунелю» для переговорів. Для цього необхідно налагодити регулярний контакт в одному форматі із постійним складом учасників.

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Політик визнав, що на тлі щоденних російських атак такий процес може викликати розчарування в українців. Водночас він наголосив, що навіть невдалі раунди переговорів дають певні результати.

«Іноді ти зазнаєш невдачі на переговорах, але я б не сказавши, що ви щоразу починаєте повністю з нуля. Ви починаєте з чогось, ви отримуєте деякі знання про це, і ви встановлюєте деякі зв’язки щодо цього», — сказав Арахамія.

Він також звернув увагу на відмінність у системах ухвалення рішень в Україні та Росії. На його думку, у РФ ключові рішення фактично залежать від президента Володимира Путіна, який наразі оточений людьми, що підтримують продовження війни.

Україна, за словами Арахамії, намагається використати різні міжнародні канали комунікації — зокрема через країни Близького Сходу, держави БРІКС та європейські партнери. Мета полягає у тому, щоб розширити коло людей у російському керівництві, які можуть виступати за припинення бойових дій.

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«Що більше людей за світ буде навколо Путіна, то найкращий шанс, що ми отримаємо справедливий мир, якого ми всі шукаємо. Це спосіб зробити це, я гадаю», — резюмував голова фракції «Слуга народу».

Водночас Арахамія зазначив, що нинішній переговорний процес поки бракує «суттєвого змісту». Він допустив, що ситуація може змінитися після виборів до Держдуми РФ, які мають відбутися 18–20 вересня.

«Я майже впевнений, що вони повернуться на початку жовтня, після виборів до Держдуми», — заявив Арахамія.

Раніше Кирило Буданов повідомив, що Україна, США та Росія готуються до нового раунду тристоронніх переговорів у жовтні 2026 року. За його словами, підготовка до зустрічі вже триває. Водночас, керівник ОП не уточнивши, де саме відбудуться переговори, і не підтвердивши інформацію про можливу зустріч на Близькому Сході.

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