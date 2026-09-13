На японському острові у рідкісних леопардових котів виявили дивну ознаку: вчені б’ють на сполох

Леопардовий кіт / © Getty Images

Реклама

На японському острові Цусіма дослідники зафіксували незвичайну особливість у місцевих леопардових котів — у щонайменше трьох тварин хвости були приблизно вдвічі коротшими за звичайні. Раніше подібної ознаки у цій популяції або інших представників виду не описували.

Про це повідомляє Science Alert.

Реклама

Цусімський леопардовий кіт (Prionailurus bengalensis euptilurus) належить до рідкісних хижаків. За оцінками фахівців, на острові може залишатися близько 100 особин, через що популяція перебуває під серйозною загрозою.

Реклама

Вчені запідозрили схрещування з домашніми котами

Короткий хвіст сам по собі не є незвичним для домашніх котів. Такі тварини також живуть на Цусімі, тому науковці припустили, що нова риса могла з’явитися у леопардових котів через схрещування.

Щоб перевірити цю версію, команда японських дослідників провела масштабний генетичний аналіз. Вчені секвенували весь геном одного короткохвостого леопардового кота та порівняли його з генетичними даними інших тварин.

До дослідження увійшли п’ять домашніх котів із Цусіми, 15 місцевих леопардових котів зі звичайними хвостами та чотири представники виду з материкової Азії. Особливу увагу науковці приділили генам, які пов’язані з формуванням короткого хвоста у домашніх котів.

Домашнього походження не виявили

Результат виявився несподіваним: жодних переконливих генетичних слідів недавнього схрещування з домашніми котами дослідники не знайшли.

Реклама

Короткохвоста особина за генетичними характеристиками залишалася в межах своєї дикої популяції. Якби тварина була гібридом, її геном мав би демонструвати ознаки походження від домашніх котів.

«Незвичайний зовнішній вигляд може одразу викликати підозру щодо гібридизації, однак спочатку потрібно було перевірити, що насправді показує геном», — пояснила генетикиня тварин Юкі Мацумото.

Причина аномалії поки невідома

Відсутність доказів схрещування не означає, що науковці вже знають походження коротких хвостів.

Одним із можливих пояснень може бути інбридинг — схрещування близькоспоріднених тварин. Для дуже маленьких ізольованих популяцій це становить особливу проблему й у деяких видів може бути пов’язане з розвитковими аномаліями.

Реклама

Втім, генетичний аналіз показав, що досліджений короткохвостий кіт не мав вищого рівня інбридингу, ніж інші леопардові коти, яких вивчали науковці.

Також не виключені рідкісні порушення розвитку або травми. Однак під час огляду тварини дослідники не виявили очевидних ознак пошкодження хвоста.

Вчені закликають не робити передчасних висновків

Поки що говорити про появу нової спадкової ознаки зарано. Безпосередньо дослідити вдалося лише одну короткохвосту тварину. Ще двох котів із такою особливістю зафіксували фотопастки.

Тому дослідники не знають, чи йдеться про один повторюваний генетичний фенотип, чи короткі хвости могли виникнути у різних тварин із різних причин.

Для остаточної відповіді науковцям необхідно знайти та генетично дослідити більше короткохвостих леопардових котів.

Від результатів таких досліджень залежатиме й розуміння того, чи становить нова риса додаткову загрозу для однієї з найрідкісніших популяцій диких котів Японії.

Як ми писали, вчені знайшли найдавнішого відомого алігатора — Mandrasuchus milleri, який жив близько 66 млн років тому. Його рештки виявили в Колорадо. Рептилія пережила масове вимирання динозаврів, імовірно, завдяки невибагливості в харчуванні: вона могла полювати на тварин і розколювати панцирі молюсків. Додатковою перевагою могли бути прісноводне середовище та здатність ховатися в норах. tsn.ua

Новини партнерів