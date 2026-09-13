Якщо робите ремонт, не викидайте це: 5 старих речей, які набирають шаленої популярності

Які старі меблі та текстиль знову в моді / © www.freepik.com/free-photo

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Під час ремонту багато хто намагається позбутися всього старого, щоб зробити оселю максимально сучасною. Проте 2026 року дизайнери дедалі частіше дивляться у бік речей із минулого. Вінтажні предмети, натуральне дерево, старий текстиль і речі з помітними слідами часу повертаються в інтер’єри, адже саме вони роблять оселю теплою, індивідуальною та не схожою на каталог меблевого магазину. Тому перед тим, як винести старі речі на смітник, варто уважно придивитися до них. Деякі з них після невеликого оновлення можуть стати головною родзинкою інтер’єру.

Старі дерев’яні меблі

Стара тумба, комод, стіл або дерев’яний стілець сьогодні можуть виявитися набагато ціннішими для інтер’єру, ніж здається. Особливо популярними стають меблі з натурального дерева з виразною фактурою та потертостями.

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Дизайнери радять не намагатися зробити старі меблі абсолютно новими. Навпаки, характер дерева та сліди часу можуть стати їхньою головною перевагою. У сучасному інтер’єрі такий комод чудово поєднується з лаконічним диваном, сучасним освітленням і нейтральними стінами.

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Старі дзеркала та рами

Не поспішайте викидати дзеркало у важкій дерев’яній або декоративній рамі. Вінтажні рами знову використовують як самостійний елемент декору.

Навіть якщо саме дзеркало вже потребує заміни, раму можна залишити та вставити нове полотно. Особливо ефектно виглядають великі дзеркала з характерною фактурою, які додають кімнаті відчуття історії.

Вишиті серветки, скатертини та старий текстиль

Те, що ще недавно лежало у бабусиній шафі без особливої уваги, тепер може стати стильним акцентом. Вінтажний текстиль — один із помітних напрямів сучасного декору, а дизайнери звертають увагу на старі тканини, вишивку, мереживо та цікаві орнаменти.

Стару вишиту доріжку можна покласти на консоль або обідній стіл, а красиву тканину — використати як декоративну накидку. Головне — не перевантажувати кімнату великою кількістю таких деталей.

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Вінтажний посуд і скло

Старі склянки, кришталеві вази, декоративні тарілки, графини та металеві таці теж не варто списувати з рахунків. Вінтажний посуд активно повертається в сучасні інтер’єри — його використовують не тільки за призначенням, а й як декор.

Кілька красивих келихів на відкритій полиці, стара ваза з квітами або декоративна тарілка на стіні можуть зробити кухню чи вітальню значно цікавішою.

Старі світильники

Стару настільну лампу, бра або люстру також не обов’язково викидати під час ремонту. Вінтажне освітлення може стати акцентом у сучасному просторі, особливо якщо поєднати його з простими меблями та теплим світлом.

Але тут важливо оновити електричну частину: стару проводку, патрони та вимикачі варто перевірити або замінити, щоб декоративна річ була не лише красивою, а й безпечною.

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Старе не означає застаріле

Сучасний інтер’єр поступово відходить від ідеї, що вся квартира повинна складатися з нових однакових меблів. Натомість популярним стає поєднання сучасних речей із вінтажними предметами, які мають власний характер.

Тому під час ремонту не поспішайте викидати старий комод, красиву раму, вишиту скатертину, посуд або незвичайний світильник. Іноді саме така річ, яку хотілося заховати подалі, після правильного оновлення здатна зробити інтер’єр по-справжньому стильним.

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