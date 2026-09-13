Если делаете ремонт, не выбрасывайте это: 5 старых вещей, которые набирают безумную популярность

Какая старая мебель и текстиль снова в моде / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Во время ремонта многие пытаются избавиться от всего старого, чтобы сделать дом максимально современным. Однако в 2026 году дизайнеры все чаще смотрят в сторону вещей из прошлого. Винтажные предметы, натуральное дерево, старый текстиль и вещи с заметными следами времени возвращаются в интерьеры, ведь именно они делают дом теплым, индивидуальным и не похожим на каталог мебельного магазина. Поэтому перед тем, как вынести старые вещи на помойку, следует внимательно присмотреться к ним. Некоторые из них после небольшого обновления могут стать главной изюминкой интерьера.

Старая деревянная мебель

Старая тумба, комод, стол или деревянный стул сегодня могут оказаться гораздо более ценными для интерьера, чем кажется. Особенно популярной становится мебель из натурального дерева с выразительной фактурой и потертостями.

Реклама

Дизайнеры советуют не пытаться сделать старую мебель абсолютно новой. Напротив, характер дерева и следы времени могут стать их главным преимуществом. В современном интерьере такой комод прекрасно сочетается с лаконичным диваном, современным освещением и нейтральными стенами.

Реклама

Старые зеркала и рамы

Не торопитесь выбрасывать зеркало в тяжелой деревянной или декоративной раме. Винтажные рамы снова используют как самостоятельный элемент декора.

Даже если именно зеркало требует замены, раму можно оставить и вставить новое полотно. Особенно эффектно смотрятся большие зеркала с характерной фактурой, придающие комнате ощущение истории.

Вышитые салфетки, скатерти и старый текстиль

То, что еще недавно лежало в бабушкином шкафу без особого внимания, теперь может стать стильным акцентом. Винтажный текстиль — одно из заметных направлений современного декора, а дизайнеры обращают внимание на старые ткани, вышивку, кружево и интересные орнаменты.

Старую вышитую дорожку можно положить на консоль или обеденный стол, а красивую ткань использовать как декоративную накидку. Главное — не перегружать комнату большим количеством таких деталей.

Реклама

Винтажная посуда и стекло

Старые стаканы, хрустальные вазы, декоративные тарелки, графины и металлические подносы тоже не стоит списывать со счетов. Винтажная посуда активно возвращается в современные интерьеры — ее используют не только по назначению, но и как декор.

Несколько красивых бокалов на открытой полке, старая ваза с цветами или декоративная тарелка на стене могут сделать кухню или гостиную гораздо интереснее.

Старые светильники

Старую настольную лампу, бра или люстру также не обязательно выбрасывать во время ремонта. Винтажное освещение может стать акцентом в современном пространстве, особенно если соединить его с простой мебелью и теплым светом.

Но здесь важно обновить электрическую часть: старую проводку, патроны и выключатели следует проверить или заменить, чтобы декоративная вещь была не только красивой, но и безопасной.

Реклама

Старое не значит устаревшее

Современный интерьер постепенно отходит от идеи, что вся квартира должна состоять из новой одинаковой мебели. В то же время популярным становится сочетание современных вещей с винтажными предметами, имеющими собственный характер.

Поэтому во время ремонта не спешите выбрасывать старый комод, красивую раму, вышитую скатерть, посуду или необычный светильник. Иногда именно такая вещь, которую хотелось спрятать подальше, после правильного обновления способна сделать интерьер по-настоящему стильным.

Новости партнеров

Новости партнеров