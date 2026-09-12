Почему врачи советуют есть сало каждый день: какая его польза для здоровья

Какая польза сала / © Freepik

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Сало давно является одним из известнейших продуктов украинской кухни. Его едят с хлебом, чесноком, добавляют в традиционные блюда и используют как сытный перекус. В то же время, вокруг этого продукта существует немало споров: одни считают его слишком жирным, другие называют ценным источником энергии. На самом деле сало может быть частью разнообразного рациона, специалисты советуют также не игнорировать ненасыщенные жиры из рыбы, орехов, семян и растительных масел.

Какая польза сала

Главное питательное свойство сала — высокое содержание жира. Вот поэтому маленькая порция продукта обеспечивает организм значимым количеством энергии. Жиры также необходимы для нормального функционирования клеток и помогают организму усваивать жирорастворимые витамины.

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В сале нет углеводов, зато оно содержит жирные кислоты. Часть из них мононенасыщенными, однако значительную долю составляют насыщенные жиры. Поэтому польза сала зависит от общего рациона и количества продукта, а не просто от факта его употребления.

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Еще одно преимущество — простота продукта. Натуральное сало без множества добавок может быть сытным дополнением к рациону. Особенно хорошо оно сочетается с овощами и цельнозерновым хлебом, а не с большим количеством жирных продуктов.

Почему не стоит отказываться от жиров полностью

Жиры необходимы организму, поэтому полностью исключать из питания не нужно. Они участвуют во многих физиологических процессах, а некоторые жирные кислоты человек может получить только с едой. В то же время важно соблюдать баланс между разными видами жиров.

ВОЗ рекомендует, чтобы насыщенные жиры составляли не более 10% суточной энергетической ценности рациона, а основная часть жиров поступала из ненасыщенных источников. К продуктам, которые следует чаще добавлять в меню, относятся рыба, орехи, семена, авокадо и растительные масла.

Небольшое количество натурального сала может стать частью сбалансированного рациона, если в целом в меню достаточно овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, бобовых, рыбы и других источников полезных жиров.

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