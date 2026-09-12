Путин нашел «виновных» в войне против Украины: заявление «фюрера»

Владимир Путин. / © Associated Press

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«Фюрер» России Владимир Путин цинично пытается переложить ответственность за начатую войну против Украины. Не обошлось от традиционных упреков в адрес стран Запада.

Об этом кремлевский диктатор заявил на полях саммита БРИКС в Индии.

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Он нагло высказался о том, что якобы события 2014 стали «первопричиной» нынешней войны, а устранение тогдашнего президента Виктора Януковича назвал «государственным переворотом».

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В то же время Путин признал, что при Януковиче могли быть «ошибки» и основания для недовольства населения. Однако «фюрер» цинично использовал это для оправдания российской агрессии. Потому что, мол, при этом беглый президент в НАТО не стремился, но поэтому «был отстранен от власти Западом».

По словам Путина, Запад вроде бы спровоцировал «нынешний кризис» в Украине, и, лживо добавил он, годами давил на Россию из-за расширения НАТО на восток.

Напомним, ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не Россия начала войну. Он нагло заверил, что Москва только пытается «окончить войну», которую, по его словам, начал кто-то другой. При этом он вспомнил события 2024, которые цинично назвал «госпереворотом».

Ранее путинистка Маргарита Симоньян придумала новое оправдание войны. По ее версии, вторжение стало ответом на так называемый антигуманизм. Мол, диктатор Владимир Путин спасает мир от морального упадка, однако никаких доказательств этому не дает.

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