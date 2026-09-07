Маргарита Симоньян

Реклама

Российская пропаганда по-новому оправдывает войну против Украины. Вторжение подается как борьба Кремля за собственный мировой порядок и попытку спасти мир от морального упадка.

Об этом сообщает российское издание Vesti.ru, которое 6 сентября обнародовало серию материалов с заявлениями пропагандистки Маргариты Симоньян, в частности публикацию под заголовком «Симоньян объяснила, почему СВО была неизбежной».

Реклама

По версии Симоньян, нападение на Украину является ответом на так называемый антигуманизм. Она утверждает, что Путин спасает мир от морального упадка, однако никаких доказательств этому не дает.

Реклама

«Путин — великий человек, который остановил падение мира в антигуманизм, и сделал он это посредством войны против Украины», — отметила Симоньян.

Подобные тезисы пропагандистка продвигала и раньше. В июне она утверждала, что Россия «несет мир ценности гуманизма», собирает «русские земли» и надеется на победу, тогда как Европа об этих ценностях «забыла». Объясняя «неизбежность» военной агрессии, Симоньян объединила традиционные штампы об «угрозах со стороны Украины и Запада» с новым тезисом о борьбе с «антигуманизмом».

Эта риторика несколько отличается от ранее объявленных официальных целей Кремля. Сам Владимир Путин ранее называл другую аргументацию вторжения, а именно «защиту Донбасса», «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Кроме того, российские власти неоднократно пытались подать войну как вынужденный шаг, утверждая, что Россию «подтянули к этому пределу».

В выступлении Симоньян фигура Путина оказалась центральной, в то время как роль российского общества была сведена к безликому фону. По ее версии, поступки рядовых граждан не имеют самостоятельного значения для истории, а их главной заслугой является сам факт проживания при правлении нынешнего главы Кремля. Пропагандистка активно продвигает мнение, что разрушение и война являются необходимой ценой за «историческую миссию» российского диктатора.

Реклама

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз повторил пропагандистскую риторику Кремля, оправдывая войну против Украины. Он заявил, что боевые действия должны завершиться так, чтобы в Европе «не осталось нацизма».

Ранее спикер «фюрера» Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не планируют возвращаться к переговорам, пока не будут выполнены требования государства-агрессорки.

Новости партнеров