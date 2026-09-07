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Категория
Проспорт
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Легенда "Динамо" возглавил юношескую сборную Украины по футболу

Олег Лужный стал новым главным тренером юношеской сборной Украины (U-19).

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Олег Лужный

Олег Лужный / © ФК Динамо Киев

Бывший футболист киевского "Динамо" и лондонского "Арсенала" Олег Лужный стал новым главным тренером юношеской сборной Украины (U-19).

О назначении 58-летнего специалиста сообщает Украинская ассоциация футбола.

На этом посту он заменил Дмитрия Михайленко, который возглавил молодежную сборную Украины (U-21).

Вскоре сборная Украины U-19 проведет первые матчи под руководством Лужного. "Сине-желтых" ждут учебно-тренировочный сбор и три товарищеских поединка на турнире в Испании: 24 сентября против Швеции, 27 сентября против Германии и 30 сентября против Шотландии.

А уже в ноябре сборная Украины U-19 продолжит свой путь в квалификации к чемпионату Европы 2027 года. Соперниками нашей команды на втором групповом этапе будут сборные Италии, Израиля и Румынии. Расписание матчей еще согласовывается. К последнему, третьему, квалификационному этапу выходят три лучшие команды группы.

Для Лужного это будет первый опыт работы главным тренером на уровне национальных сборных. В 2005 году он возглавлял латвийскую "Венту", а в сезоне-2012/13 руководил симферопольской "Таврией".

Также специалист в 2007 и 2010 годах исполнял обязанности главного тренера киевского "Динамо".

Ранее сообщалось, что Довбик дебютным голом спас Болонью от поражения в матче Серии А.

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