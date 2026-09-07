"Джошуа снова обосрался": Фьюри вызвал Усика на третий бой и предложил дату

Усик — Фьюри / © Associated Press

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой бывшего абсолютного чемпиона Александра Усика.

"Цыганский король" записал видеообращение к украинскому боксеру, которое выложил у себя в Instagram-сторис.

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Фьюри на фоне вероятного срыва переговоров о бое с другим звездным британским супертяжеловесом, экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, предложил Усику провести поединок с ним в ноябре.

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"Судя по всему, Джошуа снова обосрался. Через 11 лет он снова наложил в трусы. Эта ситуация подталкивает меня к единственному варианту — бою с Усиком.

Александр, ты являешься его тренером и наставником. Ты знаешь, что это ментально слабый кусок дерьма, который никогда не решится дать бой "Цыганскому королю", а тебе хватило смелости сделать это дважды. И ты знаешь, как это трудно. В прошлый раз победу отдали тебе. Справедливо, поздравляю! Но давай повторим. Проведем реванш в ноябре.

Готов сразиться со мной в ноябре или ты уже закончил? Дай знать, потому что я ищу нового соперника", — заявил Фьюри.

Усик пока никак не прокомментировал обращение Фьюри, но видел его и даже сделал репост на свою страницу в Instagram.

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Ранее Фьюри и Джошуа подписали контракт на поединок, который якобы запланировали на последний квартал 2026 года. Однако официального объявления долгожданного противостояния до сих пор нет. "Цыганский король" и его команда обвиняли соперника в выдвижении новых финансовых условий и затягивании переговоров.

В то же время Усик планирует провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Ожидается, что поединок состоится в марте 2027 года в США. Однако официального объявления еще не было.

Сергей Лапин, директор команды Усика, заявил, что приоритетом для украинского боксера является бой с Уайлдером. Впрочем, они рассматривают возможность проведения третьего поединка с Фьюри после поединка с американцем.

Отметим, что в 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

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Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей и защитил титулы, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Однако в апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

В июле британец провел еще один поединок, техническим нокаутом одолев поляка Мариуша Ваха. Интересно, что бой не транслировался в прямом эфире по телевидению или на стриминговых платформах.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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