В команде Усика назвали соперника, с которым украинец может сразиться после поединка против Уайлдера

Александр Усик / © Associated Press

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Сергей Лапин, директор команды бывшего абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, поделился планами своего клиента на будущее.

Лапин в комментарии для Boxing King Media заявил, что приоритетом для украинского боксера является бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера.

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Однако это появление на ринге может стать не последним в карьере Усика. По словам Лапина, в команде Александра рассматривают возможность проведения третьего поединка с британцем Тайсоном Фьюри после боя с Уайлдером.

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Ранее сообщалось, что бой Усика против Уайлдера может состояться в марте 2027 года в США. Самым вероятным местом проведения поединка является T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Отметим, что в 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей и защитил титулы, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Однако в апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

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В июле британец провел еще один поединок, техническим нокаутом одолев поляка Мариуша Ваха. Интересно, что бой не транслировался в прямом эфире по телевидению или на стриминговых платформах.

Следующий бой "Цыганский король" планирует провести с другим звездным британским супертяжеловесом Энтони Джошуа. Ранее боксеры подписали контракт на поединок, который запланирован на четвертый квартал 2026 года. Однако официального объявления долгожданного противостояния до сих пор нет.

Напомним, свой последний бой Усик провел в ночь на 24 мая в египетском городе Гиза, техническим нокаутом одолев нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

В конце июня Усик отказался от всех своих чемпионских поясов и лишился звания абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

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