Когда, где и какие сидераты лучше сеять: что выбрать для огорода

Сидераты

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После уборки урожая грядки часто оставляют пустыми до весны. Однако землю можно использовать и после завершения основного сезона — засеять сидератами. Они покрывают почву, сдерживают сорняки, оставляют после себя органическую массу, а некоторые еще помогают растениям получать питательные вещества, которые уже есть в земле, но находятся в труднодоступной форме.

При этом нет одного сидерата, который все равно хорошо подходит для любой грядки. Горчица, фацелия, гречка, люпин, овес и рожь отличаются не только скоростью роста. Каждая культура по-своему влияет на почву, поэтому выбирать ее лучше в зависимости от того, какого результата нужно добиться. Эксперт назвал самые эффективные сидераты для разных целей.

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Когда сеять сидераты

Сидераты можно высевать в течение всего теплого сезона, как только на огороде освобождается место. Весной их сеют до посадки основных овощей, летом — после раннего картофеля, лука, чеснока и других культур, урожай которых уже собрали, а в конце лета и осенью — на постепенно освобождающихся грядках.

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Для осеннего посева важно не затягивать, растениям нужно время, чтобы взойти и нарастить достаточно зелени и корней до холодов. Чем позже освободилась грядка, тем важнее выбирать холодостойкую культуру.

Например, овес быстро растет, но в холодную зиму обычно погибает и оставляет после себя растительные остатки. Озимая рожь, напротив, способна пережить зиму и продолжить рост весной. Поэтому оно подходит для грядок, которые в следующем году не нужно будет засаживать слишком рано.

Гречка для поздней осени не годится. Она быстро растет, но не выдерживает морозов, поэтому ее лучше использовать в тёплый период, например после ранних овощей.

Когда нужно быстро засеять грядку, выбираем белую горчицу и масляную редьку

Горчица не зря стала одним из популярнейших сидератов на огородах. Она быстро сходит и наращивает зеленую массу. Подобными свойствами отмечается и масличная редька.

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Есть у этих растений и менее очевидная польза. Часть фосфора в земле находится в формах, из которых огородные культуры не могут легко его усвоить. Горчица и масляная редька помогают переводить часть такого фосфора в более доступное для растений состояние.

Масляная редька интересна еще и своими сильными корнями. Оно проникает вглубь почвы, а после отмирания оставляет каналы, по которым впоследствии могут продвигаться корни следующей культуры. Таким образом, она особенно полезна на уплотненных участках.

Однако горчицу и редьку не следует сеять без разбора. Они принадлежат к той же семье, что и капуста, редис, репа и брокколи. Поэтому на грядках, где постоянно выращивают капустные овощи, лучше чередовать их с другими сидератами, чтобы не нарушать севооборот.

Фацелия — удобный вариант для большинства грядок

Если сложно определиться с сидератом, одним из удобных вариантов будет фацелия. Она не является близкой родственницей большинства привычных огородных овощей, поэтому ее проще вписать в севооборот.

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Фацелия быстро покрывает землю, помогает удерживать сорняки и формирует немало зеленой массы. Если дать ей зацвести, цветы будут активно привлекать пчел и других опылителей.

Есть еще одно полезное свойство, фацелия накапливает кальций и магний. После отмирания и разложения растения эти элементы снова включаются в почвенный круговорот и могут стать доступнее следующим культурам.

Когда почвы нужен азот, сеем люпин и другие бобовые

Люпин, вика, клевер и люцерна отличаются от большинства других сидератов способностью с помощью пузырьковых бактерий фиксировать азот из воздуха. После отмирания растений часть накопленного азота остается в растительных остатках и постепенно возвращается в почву.

Кроме того, корни бобовых помогают переводить в более доступные формы некоторые питательные элементы, включая фосфор, железо и марганец. Особенно интересен в этом отношении люпин, он хорошо усваивает фосфор из труднорастворимых соединений.

Потому бобовые уместно использовать там, где нужно не просто закрыть пустую землю растительностью, но и пополнить круговорот азота.

Однако результат зависит от того, сколько растения успеют вырасти. Посеянный перед самыми морозами люпин или другой бобовый сидерат не успеет создать столько зеленой массы, сколько росшая несколько месяцев культура.

Гречка для пополнения фосфором и калием

Гречку тоже можно выращивать не ради зерна, а как сидерат. Ее корни помогают мобилизовать фосфор и калий — проще говоря, переводить часть запасов этих элементов в формы, которые легче включаются в питание последующих растений.

В то же время гречка очень быстро развивается. Она хорошо закрывает землю и угнетает сорняки, поэтому особенно удобна, если летом между двумя основными культурами образовалось свободное окно.

Но оставлять ее до образования зрелых семян не стоит, иначе в следующем году придется бороться уже с самосевом. Так же не следует рассчитывать на гречку как на зимний сидерат — морозов она не выдерживает.

Овес и рожь — для корней и защиты земли

Если главная задача получить много корней и растительных остатков и не оставлять почву голым, можно использовать злаковые сидераты.

Овес быстро развивается и хорошо сочетается с бобовыми. К примеру, практичным осенним вариантом является смесь овса с горохом, овес быстро покрывает почву, а бобовой компонент добавляет азот. В холодном климате такая смесь обычно погибает зимой, поэтому весной грядку проще подготовить к ранним посадкам.

Рожь значительно холодостойкая. Оно может оставаться на грядке в течение зимы и возобновить рост весной. Это хороший вариант для позже освобожденных участков, но весной его придется вовремя убрать перед посадкой овощей.

Корни злаковых также работают в низших слоях земли, поглощая оттуда питательные элементы. После разложения растительных остатков часть этих веществ возвращается в верхний слой.

Почему лучше сеять не один сидерат, а смесь

Не обязательно засевать всю грядку только горчицей, овсом или викой. Различные сидераты можно смешивать, поскольку они по-разному влияют на почву. Например, одно растение помогает накапливать азот, другое лучше использовать запасы фосфора, а третье развивает мощную корневую систему и достает питательные вещества из более глубоких слоев земли.

Именно поэтому для смеси следует подбирать культуры, которые дополняют друг друга. Вика, люпин, клевер и люцерна относятся к бобовым и помогают обогащать почву азотом. Горчица и масляная редька способствуют переходу части связанного фосфора в более доступную для растений форму. Овес и рожь образуют ветвящуюся корневую систему, поглощают питательные вещества из почвы и оставляют после себя много растительных остатков.

Например, овес можно посеять вместе с викой. Овес быстро укроет грядку и образует густую корневую систему, а вика как бобовая культура поможет накопить азот. Для более позднего осеннего посева можно соединить озимую рожь с викой, но нужно учесть, что рожь способна перезимовать и весной снова пойти в рост. Поэтому такая смесь более удобна на грядках, которые не планируют засаживать слишком рано.

В то же время не нужно смешивать как можно больше разных сидератов. Более важно подобрать несколько культур, которые будут выполнять различные задачи и подходить для конкретной грядки и последующих овощей.

Где, какой сидерат лучше посеять

Для обычного огорода выбор можно упростить.

На уплотненной земле уместно использовать масляную редьку с мощными корнями.

На более бедном участке, где нужно пополнить азот, следует добавить бобовые — вику, люпин или клевер.

Если нужно мобилизовать фосфор, подойдут горчица, масляная редька, люпин или гречка, а последняя помогает также с калием.

Для универсального засева свободной грядки удобна фацелия.

Для защиты почвы осенью и зимой можно использовать овес или озимую рожь, учитывая, что овес обычно вымерзает, а рожь продолжает расти весной.

В то же время нужно помнить о севообороте. К примеру, перед капустой лучше не увлекаться горчицей и редькой, поскольку это родственные культуры.

Когда скашивать или зарабатывать сидера в землю

Оставлять сидератов расти до полного созревания обычно нет нужды. Если они начнут образовывать семена, часть культур может самостоятельно рассеиваться по огороду.

Для многих сидератов удачным моментом является появление бутонов или начало цветения. К этому времени растения уже успевают нарастить достаточное количество корней и зеленой массы, но еще не стали слишком грубыми. Именно в этот период в растительных тканях много активных веществ, а после их разложения активнее работают почвенные микроорганизмы, участвующие в круговороте питательных элементов.

При этом глубоко перекапывать огород вместе с зеленой массой не обязательно. В зависимости от способа возделывания земли сидераты можно скосить и оставить на поверхности, измельчить или неглубоко заработать в грунте.

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