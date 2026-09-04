Лук сохранит свою твердость до шести месяцев: где его правильно хранить

Как правильно хранить лук, чтобы он не портился в течение нескольких месяцев / © unsplash.com

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Чтобы не пришлось выбрасывать запас лука из-за плесени, прорастания или размягчения, важно обеспечить овощу надлежащие условия. При правильном хранении целые луковицы могут оставаться пригодными к употреблению до шести месяцев.

Об этом сообщило издание Express со ссылкой на эксперта Джерри Джеймса Стоуна, который поделился рекомендациями по хранению лука.

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Где лучше хранить лук

Для длительного хранения лука необходимы прохлада, сухость и постоянный доступ воздуха. Именно поэтому закрытый ящик или другое место с плохой вентиляцией — не лучший вариант. Гораздо лучше подойдут кладовая, погреб или гараж, если там сухо, прохладно и нет прямого солнечного света.

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Важное значение имеет и упаковка. Если лук был куплен в полиэтиленовом пакете, по возвращении домой его рекомендуется из него вынуть. Полиэтилен препятствует нормальной циркуляции воздуха и удерживает влагу, а это может способствовать появлению плесени.

Вместо этого луковицы можно переложить в сетчатый мешок. Такой способ обеспечивает вентиляцию и помогает избежать скопления лишней влаги.

Если же луковица понадобится в ближайшее время, искать специальное место не обязательно. На один-два дня её можно оставить на кухонной столешнице в миске или положить в шкаф.

Почему холодильник не подходит

Стоун советует не хранить обычный целый лук в холодильнике. Внутри него слишком влажно, а луковицы способны впитывать влагу. В результате они могут быстрее потерять твёрдость и испортиться.

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Однако для очищенного или уже нарезанного лука действуют другие правила — предостережение относительно холодильника касается именно целых неочищенных луковиц.

С чем нельзя хранить лук

Не стоит также хранить рядом запасы лука и картофеля. По словам эксперта, влага и этилен, выделяемые луком, могут ускорять прорастание картофеля. В то же время лук можно хранить вместе с чесноком: оба продукта требуют схожих условий.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно жарить сначала — лук или мясо. Правильный порядок добавления ингредиентов в сковороду влияет не только на их текстуру, но и на вкус и аромат готового блюда.

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