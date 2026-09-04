Посудомоечная машина или ручная мойка

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Посудомоечная машина давно перестала быть редкостью на кухне, однако многие до сих пор считают, что вымыть посуду руками дешевле. Ведь машина нуждается в электроэнергии, воде и специальном моющем средстве, тогда как для ручной мойки, на первый взгляд, достаточно лишь открыть кран.

Но если посчитать реальные затраты на мойку одинакового количества посуды, результат может оказаться не столь очевидным. Исследования и испытания показывают, сколько воды и энергии требуют оба способа и в каком случае можно тратить меньше.

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Сколько воды тратит посудомоечная машина

Современные посудомоечные машины используют относительно небольшое количество воды. Во время цикла она циркулирует внутри камеры, поэтому для мытья большого количества посуды не нужно постоянно набирать новую воду.

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В ходе тестирования 33 полноразмерных и узких посудомоечных машин выяснилось, что на экономной программе они тратили в среднем 9,74 л воды за один цикл. В пересчете на один комплект посуды. обычно в него входят большая обеденная тарелка, глубокая или десертная тарелка, чашка с блюдцем, стакан и столовые приборы — нож, вилка, столовая, чайная и десертная ложки — это примерно 696 мл.

Для сравнения, во время ручной мойки расходы могут быть значительно больше. Если использовать мойку или миску примерно с 9 л воды и мыть в ней по два комплекта посуды, на один комплект придется около 4,5 л воды.

Итак, чтобы таким способом вымыть 14 комплектов посуды, потребуется примерно 63 литра воды. Посудомоечная машина для такого количества посуды тратит значительно меньше, в тестах на обычной программе — чуть меньше 13 л, а на экономичной — в среднем около 9,7 л за цикл.

Разница особенно заметна, когда посуды много. В то же время эти цифры не означают, что любая ручная мойка обязательно потребует 63 л воды, фактический расход зависит от того, как именно человек моет и ополаскивает посуду.

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Почему ручная мойка может быть еще более затратной

63 л — не универсальная норма. Расход во время ручной мойки очень зависит от привычек. Если набрать воду в мойку, закрыть кран и вымыть в ней сразу много посуды, воды уйдет гораздо меньше, чем во время мытья каждой тарелки под непрерывной струей.

Это подтверждают и исследования Боннского университета. Во время экспериментов расход воды у разных людей отличался в разы. В среднем на ручную мойку 12 комплектов участники тратили около 103 л воды, но результаты колебались от менее чем 20 до более 440 л. Такой большой разрыв объясняется именно разными способами мытья.

Поэтому сказать, что ручная мойка всегда требует определенного количества литров, нельзя. Однако держать кран открытым на протяжении всего процесса — один из наименее экономных вариантов.

А как насчет электроэнергии

Здесь сравнение немного сложнее. Посудомоечная машина требует электроэнергии для работы насоса, нагрева воды и, в зависимости от модели и программы, сушки.

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Но и ручную мойку нельзя автоматически считать способом без затрат энергии. Если посуду моют теплой или горячей водой, ее тоже нужно нагреть электрическим бойлером, газовым котлом или другим способом.

Именно поэтому конечная стоимость ручной мойки зависит от того, сколько горячей воды использовано и как она нагревается. В двух квартирах с одинаковым количеством посуды расходы могут быть разными.

Поэтому корректнее говорить не об универсальной сумме экономии в гривнах, а отдельно сравнивать расход воды и энергии.

Что такое экономный режим в посудомоечной машине

Во многих посудомоечных машинах есть экономичная программа, которая может обозначаться как Eco или «Эко». Она предназначена для мытья обычно загрязненной посуды с меньшим расходом воды и электроэнергии.

Такой цикл нередко длится 3–4 часа, однако более длительная работа не означает большего потребления электричества. Дело в том, что значительная часть энергии тратится на нагрев воды. Во время экономной программы во многих моделях она нагревается примерно до 50 °C, в то время как на интенсивной программе температура может достигать около 70 °C.

При более низкой температуре требуется больше времени для удаления загрязнений, поэтому машина дольше замачивает и моет посуду. В результате цикл длится дольше, но может потребовать меньше электроэнергии.

Именно поэтому короткая программа не всегда экономична, чтобы справиться с загрязнениями быстрее, машина может использовать более высокую температуру и больше воды.

Не запускайте машину для нескольких тарелок

Преимущество посудомоечной машины наиболее заметно при полной рациональной загрузке.

Посудомоечная машина расходует примерно одинаковое количество воды и энергии независимо от количества посуды внутри. Поэтому при возможности ее советуют запускать с полной загрузкой.

В то же время не нужно заполнять корзины настолько плотно, чтобы тарелки перекрывали друг друга или большую посуду блокировали распылители. Иначе часть предметов придется перемывать, и вся экономия теряет смысл.

Нужно ли споласкивать тарелки перед загрузкой

Еще одна распространенная привычка — сначала тщательно ополоснуть тарелки под краном, а уже потом поставить их в машину.

Такая предварительная мойка увеличивает общие расходы воды и энергии. Экпсерты рекомендуют убрать большие остатки пищи, но не ополаскивать каждую тарелку перед загрузкой. Конечно, следует также соблюдать рекомендации производителя конкретной посудомоечной машины.

Когда руки могут быть практичнее

Если нужно вымыть одну чашку, тарелку и несколько столовых приборов, ждать полной загрузки машины не всегда удобно. Такое небольшое количество посуды можно быстро вымыть руками без больших затрат.

Главное — не оставлять воду непрерывно течь из крана. Для мытья можно набрать небольшое количество воды, а затем кратко ополоснуть посуду. Ручная мойка также остается необходимой для предметов, которые нельзя класть в посудомоечную машину.

Что же выгоднее мыть в посудомоечной машине или руками

Если посуда накопилась на полную загрузку, современная посудомоечная машина обычно экономнее расходует воду, чем ручная мойка. Особенно заметной разница будет по сравнению с мытьем под проточной водой. В то же время для нескольких тарелок или чашек практичнее может быть быстрая ручная мойка.

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