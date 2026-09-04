Посудомийна машина чи ручне миття

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Посудомийна машина давно перестала бути рідкістю на кухні, проте багато хто й досі вважає, що вимити посуд руками дешевше. Адже машина потребує електроенергії, води та спеціального мийного засобу, тоді як для ручного миття, на перший погляд, достатньо лише відкрити кран.

Та якщо порахувати реальні витрати на миття однакової кількості посуду, результат може виявитися не таким очевидним. Дослідження та випробування показують, скільки води й енергії потребують обидва способи та в якому випадку можна витрачати менше.

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Скільки води витрачає посудомийна машина

Сучасні посудомийні машини використовують відносно невелику кількість води. Під час циклу вона циркулює всередині камери, тому для миття великої кількості посуду не потрібно постійно набирати нову воду.

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Під час тестування 33 повнорозмірних і вузьких посудомийних машин з’ясувалося, що на економній програмі вони витрачали в середньому 9,74 л води за один цикл. У перерахунку на один комплект посуду. зазвичай до нього входять велика обідня тарілка, глибока або десертна тарілка, чашка з блюдцем, склянка та столові прибори — ніж, виделка, столова, чайна й десертна ложки — це приблизно 696 мл.

Для порівняння, під час ручного миття витрати можуть бути значно більшими. Якщо використовувати мийку або миску приблизно з 9 л води й мити в ній по два комплекти посуду, на один комплект припадатиме близько 4,5 л води.

Отже, щоб таким способом вимити 14 комплектів посуду, знадобиться приблизно 63 л води. Посудомийна машина для такої кількості посуду витрачає значно менше, у тестах на звичайній програмі — трохи менше 13 л, а на економній — у середньому близько 9,7 л за цикл.

Різниця особливо помітна, коли посуду багато. Водночас ці цифри не означають, що будь-яке ручне миття обов’язково потребуватиме 63 л води, фактична витрата залежить від того, як саме людина миє та ополіскує посуд.

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Чому ручне миття може бути ще витратнішим

63 л — не універсальна норма. Витрата під час ручного миття дуже залежить від звичок. Якщо набрати воду в мийку, закрити кран і вимити в ній одразу багато посуду, води піде значно менше, ніж під час миття кожної тарілки під безперервним струменем.

Це підтверджують і дослідження Боннського університету. Під час експериментів витрати води у різних людей відрізнялися в рази. У середньому на ручне миття 12 комплектів учасники витрачали близько 103 л води, але результати коливалися від менш ніж 20 до понад 440 л. Такий великий розрив пояснюється саме різними способами миття.

Тому сказати, що ручне миття завжди потребує певної кількості літрів, не можна. Однак тримати кран відкритим протягом усього процесу — один із найменш економних варіантів.

А як щодо електроенергії

Тут порівняння трохи складніше. Посудомийна машина потребує електроенергії для роботи насоса, нагрівання води та, залежно від моделі й програми, сушіння.

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Але й ручне миття не можна автоматично вважати способом без витрат енергії. Якщо посуд миють теплою або гарячою водою, її теж потрібно нагріти — електричним бойлером, газовим котлом або іншим способом.

Саме тому кінцева вартість ручного миття залежить від того, скільки гарячої води використано і як вона нагрівається. У двох квартирах із однаковою кількістю посуду витрати можуть бути різними.

Через це коректніше говорити не про універсальну суму економії у гривнях, а окремо порівнювати витрати води та енергії.

Що таке економний режим у посудомийній машині

У багатьох посудомийних машинах є економна програма, яка може позначатися як Eco або «Еко». Вона призначена для миття звичайно забрудненого посуду з меншою витратою води та електроенергії.

Такий цикл нерідко триває 3–4 години, проте довша робота не означає більшого споживання електрики. Річ у тім, що значна частина енергії витрачається на нагрівання води. Під час економної програми в багатьох моделях вона нагрівається приблизно до 50 °C, тоді як на інтенсивній програмі температура може сягати близько 70 °C.

За нижчої температури для видалення забруднень потрібно більше часу, тому машина довше замочує та миє посуд. У результаті цикл триває довше, але може потребувати менше електроенергії.

Саме тому коротка програма не завжди є найекономнішою, щоб впоратися із забрудненнями швидше, машина може використовувати вищу температуру та більше води.

Не запускайте машину заради кількох тарілок

Перевага посудомийної машини найбільш помітна за повного раціонального завантаження.

Посудомийна машина витрачає приблизно однакову кількість води та енергії незалежно від кількості посуду всередині. Тому за можливості її радять запускати з повним завантаженням.

Водночас не потрібно заповнювати кошики настільки щільно, щоб тарілки перекривали одна одну або великий посуд блокував розпилювачі. Інакше частину предметів доведеться перемивати, і вся економія втрачає сенс.

Чи потрібно споліскувати тарілки перед завантаженням

Ще одна поширена звичка — спочатку ретельно сполоснути тарілки під краном, а вже потім поставити їх у машину.

Таке попереднє миття збільшує загальні витрати води та енергії. Екпсерти рекомендують прибрати великі залишки їжі, але не споліскувати кожну тарілку перед завантаженням. Звичайно, варто також дотримуватися рекомендацій виробника конкретної посудомийної машини.

Коли руки можуть бути практичнішими

Якщо потрібно вимити одну чашку, тарілку та кілька столових приборів, чекати повного завантаження машини не завжди зручно. Таку невелику кількість посуду можна швидко вимити руками без великих витрат.

Головне — не залишати воду безперервно текти з крана. Для миття можна набрати невелику кількість води, а потім коротко ополоснути посуд. Ручне миття також залишається необхідним для предметів, які не можна класти в посудомийну машину.

Що ж зрештою вигідніше мити в посудомийній машині чи руками

Якщо посуду накопичилося на повне завантаження, сучасна посудомийна машина зазвичай економніше витрачає воду, ніж ручне миття. Особливо помітною різниця буде порівняно з миттям під проточною водою. Водночас для кількох тарілок або чашок практичніше може бути швидке ручне миття.

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