Скільки води машина витрачає на одне прання: покаже ця цифра на панелі приладу

Скільки води витрачає пральна машина / © Freepik

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Пральна машина значно спрощує побут, але під час кожного циклу вона споживає не лише електроенергію, а й воду. Однак точна кількість води залежить від моделі, завантаження барабана та обраної програми. Тому універсальної цифри для всіх машин не існує. У сучасних моделях середня витрата води за один стандартний цикл часто становить приблизно 40–60 літрів. Економні прилади можуть використовувати близько 35–45 літрів, тоді як старі або великі машини за певних програм здатні витрачати 70–100 літрів і навіть більше.

Яка цифра на панелі показує витрату води

Тут є важливий нюанс: не кожна пральна машина має на панелі показник витрати води.

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На дисплеї можна побачити час прання, температуру, оберти віджимання, вагу завантаження, залишковий час або споживання електроенергії. Якщо виробник передбачив функцію контролю ресурсів, окремі моделі можуть показувати орієнтовну витрату води й енергоспоживання.

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Тому не варто автоматично вважати, що будь-яке число на дисплеї означає літри води. Найточнішу інформацію потрібно шукати в інструкції до конкретної моделі або в її технічних характеристиках.

Від чого залежить кількість води

Перш за все значення має вибрана програма. Швидке або економне прання зазвичай використовує менше води, ніж тривалі цикли з додатковими полосканнями.

На витрату також впливають:

Завантаження барабана. Сучасні машини можуть визначати вагу білизни й відповідно коригувати кількість води.

Додаткове полоскання. Ця функція збільшує загальну витрату, оскільки машина набирає воду ще кілька разів.

Температура. Сама температура не завжди безпосередньо визначає кількість води, але програми з високою температурою можуть мати інший алгоритм прання.

Модель машини. Прилади з різними технологіями контролю рівня води можуть помітно відрізнятися за витратами.

Чи можна зменшити витрату води

Так. Найпростіший спосіб — не запускати машину напівпорожньою без потреби. Якщо білизни мало, краще скористатися програмою, яка передбачає невелике завантаження.

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Не варто без необхідності вмикати додаткове полоскання. Також економні режими можуть допомогти зменшити використання ресурсів, хоча конкретна економія залежить від моделі.

Водночас не потрібно перевантажувати барабан заради економії. Надмірна кількість білизни погіршує якість прання і може створювати додаткове навантаження на механізми.

Як дізнатися точну витрату води своєї машини

Якщо дисплей не показує кількість використаної води, перевірте інструкцію або технічну документацію. Там виробник зазвичай зазначає середню витрату за цикл або показники для окремих програм.

Для побутової оцінки також можна встановити лічильник води з функцією контролю витрати, якщо це технічно можливо у вашій системі водопостачання.

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