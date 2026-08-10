Чому Стефанішина отримала підозру уже після відставки: пояснення САП

Чому Стефанішина отримала підозру після відставки / © Ольга Стефанішина

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишній віцепрем’єр-міністерці — міністерці юстиції та пані екс-послу України в США Ользі Стефанішиній одразу після її звільнення, оскільки саме на той момент слідство зібрало достатній масив доказів для підписання процесуального документа.

Про це стало відомо під час брифінгу НАБУ та САП.

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Чому Стефанішина отримала підозру тільки після звільнення: пояснення САП

Про це під час брифінгу за підсумками роботи НАБУ і САП у першому півріччі 2026 року повідомив очільник прокуратури Олександр Клименко.

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Відповідаючи на запитання, чому процесуальні дії щодо Стефанішиної відбулися вже після її відставки з посади дипломата, керівник САП наголосив на стандартно визначеній процедурі.

За його словами, після того, як детективи збирають належну базу, вони звертаються до прокуратури з готовим проєктом підозри. Далі прокурор вивчає матеріали та ухвалює рішення про її погодження.

«Стосовно повідомлення про підозру, то ми повідомляємо про підозру тоді, коли зібрана достатня кількість матеріалів», — зазначив Клименко.

Підозру вручають у день її підписання.

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У яких справах фігурує Ольга Стефанішина

Нагадаємо, колишню посолку України у США Ольгу Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні на 13,9 млн грн та недостовірному декларуванні. За даними НАБУ і САП, вона через подругу придбала дві квартири у ЖК «Файна Таун» вартістю майже 11 млн грн та сплатила 100 тисяч доларів за їхній ремонт.

Крім того, посадовиця не вказала в декларації користування квартирою батьків у ЖК «Львівська площа», автомобілем Mercedes-Benz, зареєстрованим на підлеглого, а також намір придбати будинок під Києвом за 550 тисяч доларів. Слідство зазначає, що її офіційні доходи не відповідали реальним витратам.

Захист експосолки всі звинувачення відкидає, зазначаючи, що чіткого доказу її причетності до купівлі майна немає, автомобілем вона користувалася лише 15 днів, а статки були зароблені під час роботи на керівних посадах у бізнесі.

Окрім цієї справи, Стефанішина від 2014 року є фігуранткою так званої «справи Лукаш» щодо розтрати 2,52 млн грн під час закупівлі досліджень для Мін’юсту, яку наразі розглядає ВАКС. Сам процес вона називає затягнутим і переконує, що діяла виключно в межах службових обов’язків.

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6 серпня Вищий антикорупційний суд призначив Стефанішиній запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 6 мільйонів гривень, хоча прокурори клопотали про 13,3 млн грн. Колишня дипломатка заявила, що не має необхідної суми, але шукатиме кошти для внесення застави.

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