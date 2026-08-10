Як врятувати помідори від фітофтори під час плодоношення: дієві поради

Фітофтора на помідорах

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Поява фітофтори на помідорах у розпал літа, зазвичай наприкінці липня чи на початку серпня, — чи не найболючіша проблема для городників. Кущі вже рясніють плодами, але хвороба здатна знищити врожай за лічені дні. Використовувати агресивну «хімію» в цей період не можна, проте діяти слід негайно. Успіх залежить від оперативності — що більше сонячних днів, то вищі шанси на порятунок врожаю, тоді як затяжні дощі ці шанси різко знижують. Головне правило захисту просте: що довше листя залишається мокрим, то активніше розвивається грибок, тому сухість, провітрювання та укриття від опадів є критично важливими.

Підготовка кущів помідорів до будь-якої обробки

Будь-який захисний захід починається з ретельного очищення рослин від джерел інфекції. Першочергово потрібно обірвати все уражене листя, особливо те, що торкається землі або заважає нормальному провітрюванню. Якщо листок заражений лише частково, його видаляють повністю.

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Усі плоди з бурими плямами необхідно зібрати й одразу викинути — залишати їх на гілках безглуздо, адже вони лише поширюють хворобу на сусідні томати. Зелені плоди, що досягли нормального розміру, та помідори з першими ознаками забарвлення краще зняти та покласти на дозарювання в приміщенні, оскільки для тривалого зберігання вони вже не годяться. Тільки після повного видалення всіх хворих частин можна переходити до обприскування.

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Чим обробити томати від фітофторози під час плодоношення

У період плодоношення препарати вибирають дуже уважно, звертаючи першочергову увагу на термін очікування — час, який має минути від обприскування до зривання врожаю. Популярним рішенням для стримування початкової стадії фітофтори є контактний фунгіцид «Квадріс» (головне не плутати його з «Квадріс Топ»). Його головна перевага полягає в короткому терміні очікування, який для томатів становить лише 5 днів.

Якщо ж хочеться повністю уникнути «хімії», можна скористатися біопрепаратами. Вони абсолютно безпечні, проте за сильного спалаху хвороби діють повільно. Досвідчені городники часто поєднують ці методи, спочатку точково зупиняють хворобу «Квадрісом», а за кілька днів починають курс біообробок. Серед найпоширеніших біологічних засобів виділяють:

«Фітоспорин-М», «Фітоцид» або «Фітодоктор» на основі корисної сінної палички;

«Триходермін», що використовує природні властивості ґрунтового гриба;

«Планріз» для захисту надземної частини та коренів;

«Мікосан», який стимулює власний імунітет рослини.

Біопрепарати застосовують у похмурий день або ввечері, додаючи прилипач (наприклад, «Ліпосам»), щоб захистити розчин від змивання дощем.

Чи працюють народні методи проти фітофторози

Народні засоби на кшталт сироватки, молока з йодом або соди краще сприймати як профілактику або м’яку підтримку. Вони створюють захисну плівку чи змінюють середовище на листі, але вони безсилі проти вже розгорнутого грибкового спалаху. Їх доцільно використовувати у вологу погоду за відсутності хвороби або як додатковий догляд після обрізки й обробки фунгіцидом.

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Правила ефективного обприскування проти фітофторозу

Процедуру проводять у безвітряну та суху погоду — вранці після сходження роси або ввечері. Розчин має покривати всю рослину тонким шаром, але не стікати потоками. Ретельно обробляють нижній бік листків, стебла, ділянки біля плодоніжок, а також кущі біля входу в теплицю чи поблизу картоплі. Після обприскування поливи припиняють, а в теплиці забезпечують легке провітрювання без протягів.

Якщо ж фітофтора повністю знищила стебла, вкрила масою плям листя та плоди, рятувати кущ уже пізно — його краще видалити з ділянки, аби зупинити поширення інфекції. Своєчасна реакція на перші симптоми дозволить зберегти значну частину врожаю.

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