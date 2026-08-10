Що станеться, якщо льодовики Землі розтануть: вчені назвали наслідки

Льодовик / © Getty Images

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Повне танення всіх льодовиків світу за межами льодовикових щитів Гренландії та Антарктиди може підвищити глобальний рівень моря приблизно на 32 сантиметри. Це суттєво збільшить ризик затоплень у прибережних містах і низинних регіонах.

Про це розповідає Daily Mail.

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За оцінками дослідників, у таких льодовиках міститься близько 150 тисяч кубічних кілометрів льоду. Вони вже стрімко скорочуються через підвищення глобальної температури, особливо в Альпах, Андах і Гімалаях, де танення відбувається швидше, ніж лід встигає відновлюватися завдяки снігопадам.

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Для нового дослідження науковці створили модель штучного інтелекту IceBoost v2.0. Її навчили на понад семи мільйонах вимірювань товщини льоду з різних регіонів світу.

Модель також враховувала 26 фізичних і географічних показників, зокрема температуру, швидкість руху льоду, нахил і форму рельєфу. Завдяки цьому вчені змогли точніше оцінити товщину та загальний обсяг льодовиків.

За словами авторів, новий метод приблизно на 40% точніше узгоджується з польовими вимірюваннями, ніж попередні моделі. Результати дослідження опублікували в журналі Scientific Data.

Науковці планують використовувати ці дані для прогнозування того, як льодовики змінюватимуться до 2100 року і наскільки їхнє танення впливатиме на рівень Світового океану.

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Чим це загрожує

Підвищення рівня моря на 32 сантиметри не означає миттєвого затоплення всіх прибережних територій. Однак воно зробить багато міст і населених пунктів значно вразливішими до штормових нагонів, припливів і сильних повеней.

Ще одна серйозна проблема — скорочення запасів прісної води. Льодовики живлять річки та забезпечують водою цілі регіони. За оцінками, близько 1,9 млрд людей у світі тією чи іншою мірою залежать від водних ресурсів, пов’язаних із льодовиками.

Спочатку активніше танення може збільшувати кількість води в річках, однак після значного скорочення льодовиків її обсяги почнуть падати.

Рівень Світового океану вже зростає через нагрівання води та танення льодовиків і льодовикових щитів. Науковці попереджають, що цей процес може тривати протягом століть навіть після значного скорочення викидів парникових газів.

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Раніше ми повідомляли, що льодовик Туейтса в Антарктиді, який часто називають “Льодовиком Судного дня”, може незабаром втратити один із головних природних бар’єрів, що стримує його рух в океан. Повне руйнування льодовика може підняти рівень Світового океану приблизно на 65 см.

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