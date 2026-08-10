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- Наука та IT
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Що станеться, якщо льодовики Землі розтануть: вчені назвали наслідки
Вчені підрахували, що повне танення льодовиків світу, без урахування Гренландії та Антарктиди, може підняти рівень моря приблизно на 32 сантиметри.
Повне танення всіх льодовиків світу за межами льодовикових щитів Гренландії та Антарктиди може підвищити глобальний рівень моря приблизно на 32 сантиметри. Це суттєво збільшить ризик затоплень у прибережних містах і низинних регіонах.
Про це розповідає Daily Mail.
За оцінками дослідників, у таких льодовиках міститься близько 150 тисяч кубічних кілометрів льоду. Вони вже стрімко скорочуються через підвищення глобальної температури, особливо в Альпах, Андах і Гімалаях, де танення відбувається швидше, ніж лід встигає відновлюватися завдяки снігопадам.
Для нового дослідження науковці створили модель штучного інтелекту IceBoost v2.0. Її навчили на понад семи мільйонах вимірювань товщини льоду з різних регіонів світу.
Модель також враховувала 26 фізичних і географічних показників, зокрема температуру, швидкість руху льоду, нахил і форму рельєфу. Завдяки цьому вчені змогли точніше оцінити товщину та загальний обсяг льодовиків.
За словами авторів, новий метод приблизно на 40% точніше узгоджується з польовими вимірюваннями, ніж попередні моделі. Результати дослідження опублікували в журналі Scientific Data.
Науковці планують використовувати ці дані для прогнозування того, як льодовики змінюватимуться до 2100 року і наскільки їхнє танення впливатиме на рівень Світового океану.
Чим це загрожує
Підвищення рівня моря на 32 сантиметри не означає миттєвого затоплення всіх прибережних територій. Однак воно зробить багато міст і населених пунктів значно вразливішими до штормових нагонів, припливів і сильних повеней.
Ще одна серйозна проблема — скорочення запасів прісної води. Льодовики живлять річки та забезпечують водою цілі регіони. За оцінками, близько 1,9 млрд людей у світі тією чи іншою мірою залежать від водних ресурсів, пов’язаних із льодовиками.
Спочатку активніше танення може збільшувати кількість води в річках, однак після значного скорочення льодовиків її обсяги почнуть падати.
Рівень Світового океану вже зростає через нагрівання води та танення льодовиків і льодовикових щитів. Науковці попереджають, що цей процес може тривати протягом століть навіть після значного скорочення викидів парникових газів.
Раніше ми повідомляли, що льодовик Туейтса в Антарктиді, який часто називають “Льодовиком Судного дня”, може незабаром втратити один із головних природних бар’єрів, що стримує його рух в океан. Повне руйнування льодовика може підняти рівень Світового океану приблизно на 65 см.