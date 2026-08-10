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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
5395
Час на прочитання
1 хв

В РНБО поставили крапку щодо можливої мобілізації жінок і багатодітних батьків

В Україні не планують проводити мобілізацію жінок, як і змінювати правила надання відстрочки для батьків трьох і більше дітей.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
1 коментар
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Чи буде мобілізація жінок і багатодітних чоловіків

Чи буде мобілізація жінок і багатодітних чоловіків / © ТСН.ua

В Україні не планується мобілізації жінок, а також жодних змін стосовно правил відстрочки для батьків, які виховують трьох і більше дітей.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Він закликав громадян критично ставитися до інформації в мережі та «не поширювати дурню».

«Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню», — запевнив Коваленко.

Нагадаємо, у соціальних мережах та месенджерах періодично поширюються чутки стосовно нібито мобілізації жінок на військову службу та скасування відстрочок для багатодітних батьків.

Так, днями в Україні зареєстрували кілька електронних петицій, автори яких пропонують мобілізувати жінок.

Також в Україні запропонували переглянути норми, які гарантують чоловікам із трьома і більше дітьми право на відстрочку та звільнення з лав ЗСУ.

Коментарі (1)
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Насильно сидящий за закрытыми границами Украины
18:42, 2026.08.10
Яснопонятно. Будем и дальше нарушать статью 24 пункт 2 Конституции Украины значит. И границы будут и дальше закрыты только для парней. "Країна мрій"
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