- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 5395
- Час на прочитання
- 1 хв
В РНБО поставили крапку щодо можливої мобілізації жінок і багатодітних батьків
В Україні не планують проводити мобілізацію жінок, як і змінювати правила надання відстрочки для батьків трьох і більше дітей.
В Україні не планується мобілізації жінок, а також жодних змін стосовно правил відстрочки для батьків, які виховують трьох і більше дітей.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
Він закликав громадян критично ставитися до інформації в мережі та «не поширювати дурню».
«Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню», — запевнив Коваленко.
Нагадаємо, у соціальних мережах та месенджерах періодично поширюються чутки стосовно нібито мобілізації жінок на військову службу та скасування відстрочок для багатодітних батьків.
Так, днями в Україні зареєстрували кілька електронних петицій, автори яких пропонують мобілізувати жінок.
Також в Україні запропонували переглянути норми, які гарантують чоловікам із трьома і більше дітьми право на відстрочку та звільнення з лав ЗСУ.