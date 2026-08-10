В РНБО поставили крапку щодо можливої мобілізації жінок і багатодітних батьків

Чи буде мобілізація жінок і багатодітних чоловіків / © ТСН.ua

Реклама

В Україні не планується мобілізації жінок, а також жодних змін стосовно правил відстрочки для батьків, які виховують трьох і більше дітей.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Реклама

Він закликав громадян критично ставитися до інформації в мережі та «не поширювати дурню».

Реклама

«Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню», — запевнив Коваленко.

Нагадаємо, у соціальних мережах та месенджерах періодично поширюються чутки стосовно нібито мобілізації жінок на військову службу та скасування відстрочок для багатодітних батьків.

Так, днями в Україні зареєстрували кілька електронних петицій, автори яких пропонують мобілізувати жінок.

Також в Україні запропонували переглянути норми, які гарантують чоловікам із трьома і більше дітьми право на відстрочку та звільнення з лав ЗСУ.

Реклама

Новини партнерів