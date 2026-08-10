Як заснути у спеку та не прокидатися вночі: простий трюк, який варто спробувати

Як заснути у спеку / © Unsplash

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Чергова хвиля спеки з температурами під +40 °C знову позбавляє людей спокійного сну. У такі дні заснути — справжній квест, але правильно підібрана постільна білизна може суттєво полегшити життя.

У магазинах домашнього декору та постільної білизни іноді можна побачити спеціальні «охолоджувальні» чи дихальні подушки. Вони мають спеціальне покриття, яке робить ваш сон у спеку комфортним. Про це пише Mirror.

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Порятунок від спекотних ночей: що таке охолоджувальна подушка

Звичайна подушка швидко накопичує тепло, тож у спекотні ночі нам доводиться по кілька разів перевертати подушку на «холодний бік». Популярною альтернативою звичайній подушці стала подушка «Silentnight Airmax CoolPro». У неї є багато альтернатив, які можна придбати в Україні.

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Суть у тому, що ця подушка має сітчасті вставки по периметру, а тому забезпечує постійну циркуляцію повітря та виводить зайве тепло. Тканина поглинає гарячі потоки повітря та розсіює їх.

Також існує ще одна популярна альтернатива — охолоджувальна подушка з Ikea. Вона має з одного боку ламінований сотовий візерунок, який регулює температуру та зберігає прохолоду, а з іншого — амортизаційну піну з ефектом пам’яті.

Такі подушки дозволяють заснути у спеку. Крім цього, вони мають ще одну корисну функцію — якщо ви маєте алергію на пилок та пил, ці подушки не затримують у собі алергенів та не провокують погіршення вашого стану.

На ринку є й інші варіанти охолоджувальних подушок у різних цінових категоріях. Середня вартість подібної подушки стартує від 1000 грн. Однак преміальні варіанти охолоджувальних подушок можна знайти і від 3500 грн.

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Завдяки спеціальним матеріалам охолоджувальні подушки поглинають та розсіюють надлишкове тепло. Це допомагає швидше заснути й запобігає частим прокиданням через спеку.

Більшість охолоджувальних подушок виготовляють із гіпоалергенних матеріалів з високою повітропроникністю. Це означає, що повітря добре циркулюватиме всередині вашої подушки, і там не накопичуватиметься пил.

Ще одна перевага — звичайні подушки вбирають піт, а тому швидко створюють середовище, сприятливе для бактерій і неприємного запаху. Охолоджувальні — залишаються сухими. Тому за використання таких подушок у вас можуть зменшитися висипання на обличчі.

Більшість нових охолоджувальних подушок є анатомічними, бо мають у своїй основі піну з ефектом пам’яті. Це забезпечує правильне положення голови та шиї під час сну та знімає напруженість із м’язів.

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Як охолодити квартиру без кондиціонера

За відсутності кондиціонера ефективно охолодити квартиру допоможе часте миття підлоги, підвіконня та балкона холодною водою, яка під час випаровування знижує температуру.

Також джерелом холоду можуть послугувати пляшки із замороженою водою, розкладені по оселі або поставлені прямо перед вентилятором для циркуляції прохолодного повітря.

Щоб не впускати зайве тепло, вікна та жалюзі вдень варто щільно закривати, а провітрювати житло лише вранці чи ввечері, коли повітря на вулиці вистигає. Крім догляду за приміщенням, у таку погоду важливо дбати про власне здоров’я: пити багато води та споживати багаті на вітаміни й клітковину овочі та фрукти.

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