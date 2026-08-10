Спека повертається: коли розжарить до +36 та де дощитиме до кінця тижня в Україні

Переважатиме стійка та малохмарна погода / © Associated Press

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На початку другої декади серпня на більшій частині території України прогнозується підвищення атмосферного тиску та поступове встановлення стабільної та сухої погоди. Кількість опадів буде переважно невеликою.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

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Погода на тиждень — 10-16 серпня

Понеділок, 10 серпня. Під впливом антициклону по всій території України прогнозується малохмарна погода без опадів. На Лівобережжі країни вітер очікується північно-східний, 5 — 10 м/с, в інших регіонах змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Вночі температура повітря становитиме +12…+18 °С, у південній частині на морському узбережжі до +20 °С. Вдень повітря прогріється до +27…+32 °С, у південних та західних областях місцями до +34 °С.

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Вівторок, 11 серпня. На більшій частині території країни збережеться антициклональна циркуляція та суха погода. Істотних опадів не очікується, проте вдень місцями у північно-західних регіонах можливі короткочасні дощі. Вночі вітер змінного напрямку, вдень західний та південно-західний, 5 — 10 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься в межах +13…+19 °С, вдень +31…+36 °С. У північно-західних областях очікується прохолодніша погода: +26…+31 °С.

Середа, 12 серпня. Вночі місцями у центральних областях можливі короткочасні дощі. Вдень істотних опадів на всій території країни не прогнозується. Вітер північний, північно-західний, 5 — 10 м/с. У північних та західних регіонах вночі температура повітря становитиме +9…+15 °С, вдень ​​+22…+27 °С. На решті території України вночі очікується +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С.

Четвер, 13 серпня. Практично по всій Україні встановиться стійка погода, без опадів. Вітер переважно північного напрямку, 5 — 10 м/с. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах +9…+15 °С, вдень +23…+28 °С. На крайньому півдні країни, а також на Закарпатті повітря може прогрітися до +30 °С.

П’ятниця, 14 серпня. Суха та сонячна погода під впливом антициклону продовжить панувати у нашій країні, опадів не передбачається. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Вночі температура становитиме +8…+15 °С, вдень +23…+28 °С. У західних регіонах буде відчутно тепліше, близько +29…+34 °С.

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Субота, 15 серпня. На всій території України прогнозується переважно суха погода без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, у західних областях південний / південно-східний, 5 — 10 м/с. Вночі температура повітря коливатиметься на рівні +9…+16 °С, вдень +26…+31 °С. У західних регіонах +31…+36 °С.

Неділя, 16 серпня. У західній частині країни подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі. На решті території істотних опадів не очікується. Вночі вітер змінних напрямків, вдень південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +12…+17 °С, вдень +29…+34 °С.

Нагадаємо, до України після пекельної спеки прийшли сильні зливи. Напередодні в Івано-Франківську випали інтенсивні опади, виникли сильні підтоплення.

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