Календар стрижок на вересень 2026 року: найсприятливіші дні для зміни зачіски та фарбування волосся

Місячний календар стрижок на вересень 2026 року / © pexels.com

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Згідно з популярними астрологічними уявленнями, фази Місяця можуть впливати на швидкість росту волосся, його силу та навіть на те, наскільки вдало пройде зміна іміджу.

Розповідаємо, коли у вересні 2026 року варто записуватися до майстра, а в які дні краще відкласти експерименти із зовнішністю.

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Як Місяць впливає на стрижку волосся

Прихильники місячного календаря вважають, що:

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зростальний Місяць — найкращий час для стрижки, якщо ви хочете прискорити ріст волосся;

спадний Місяць — підходить тим, хто бажає довше зберегти форму зачіски;

молодик і повня часто вважаються неоднозначними періодами, коли кардинальні зміни зовнішності краще ретельно обдумати.

Водночас варто пам’ятати, що на здоров’я волосся найбільше впливають правильний догляд, збалансоване харчування та професійність перукаря.

Сприятливі дні для стрижки у вересні 2026 року

Якщо ви хочете освіжити образ, підрівняти кінчики або зробити нову зачіску, найбільш вдалими днями вважаються: 1, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 26 та 30 вересня.

Саме в ці дати рекомендують:

робити стрижку;

підрівнювати кінчики;

змінювати зачіску;

фарбувати волосся;

проводити відновлювальні процедури.

Коли краще не стригтися

Деякі дні традиційно називають несприятливими для будь-яких серйозних маніпуляцій із волоссям. Якщо немає нагальної потреби, похід до салону краще перенести.

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До таких дат у вересні 2026 року належать: 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 28 та 29 вересня.

У ці дні також небажано проводити агресивне освітлення, хімічну завивку або кардинально змінювати колір волосся.

Коли фарбувати волосся у вересні 2026 року

Для тих, хто планує зміну кольору, місячний календар також підказує вдалі періоди. Найкраще записуватися на фарбування тоді, коли Місяць сприяє збереженню насиченості відтінку та блиску волосся.

Особливо вдалими вважаються 1, 10, 14, 20, 21, 22, 26 та 30 вересня. У ці дні фарба може довше зберігати яскравість, а волосся — виглядати більш доглянутим.

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Чи варто довіряти місячному календарю

Наукових доказів того, що фази Місяця безпосередньо впливають на ріст або стан волосся, наразі немає. Проте для багатьох людей місячний календар став зручним способом планувати процедури догляду за собою та створювати власні ритуали краси.

Тож якщо вам подобається орієнтуватися на астрологічні рекомендації — це може стати ще одним приводом приділити час собі. А головними складовими красивого волосся залишаються якісний догляд, здоровий спосіб життя та досвідчений майстер.

FAQ

Коли найкраще стригти волосся у вересні 2026 року?

Найсприятливішими днями для стрижки вважаються 1, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 26 та 30 вересня 2026 року. Саме ці дати рекомендують для зміни зачіски, підрівнювання кінчиків і більшості процедур із волоссям.

Які дні у вересні 2026 року несприятливі для стрижки?

За місячним календарем краще уникати стрижки 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 28 та 29 вересня. У ці дні прихильники астрологічних рекомендацій радять відкласти будь-які кардинальні зміни зачіски.

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