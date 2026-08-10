Наталка Денисенко після зміни прізвища показалася голою у ліжку з чоловіком на третій день весілля

Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко показалася на третій день весілля після заяви про зміну прізвища.

Так, нещодавно артистка офіційно уклала шлюб з манекенником Юрієм Савранським. Щоправда, 37-річний чоловік ще до весілля позбувся колишнього прізвища й став Ярошенком.

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За словами Наталки, після заміжжя вона також стала Ярошенко. У сториз вона вже побажала гарного дня від імені «Наталки Ярошенко» і змінила шапку свого профілю в Instagram.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко в Instagram / © instagram.com/natalka_denisenko

Крім того, акторка показалася повністю голою у ліжку в обіймах коханого і оголосила про їхній третій день весілля. Поки що зірка не розкриває подробиць святкування й у якому форматі це відбувається. Тим не менш, пообіцяла показати все згодом. А поки ж вона насолоджується солодкими митями з чоловіком в одному з престижних готелів у Києві.

Наталка Денисенко з чоловіком / © instagram.com/natalka_denisenko

«Добрий ранок від молодят. Ми сьогодні ще третій день продовжуємо святкувати наше весілля. Ми обов’язково трошки покажемо все. Бо розділили свято на три дні і сьогодні маємо ще свої весільні справи. У мене було чотири образи, так хочу їх вам показати! Наталка Ярошенко бажає вам чудового дня», — написала зірка.

Зазначимо, це вже другий шлюб для Наталки та Юрія. Офіційно вони розписалися 8 серпня та показали обручки. У обох від попередніх стосунків є діти, які вже знайомі між собою.

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