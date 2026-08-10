Росія поставила жорсткий ультиматум Україні щодо «заморожування» війни: що вимагає Кремль

Кремль / © unsplash.com

Реклама

Росія не погодиться на «замороження» війни, допоки не буде усунута її «першопричина».

Про це заявив заступник очільника МЗС РФ Михайло Галузін, передають російські пропагандистські ЗМІ.

Реклама

«Як неодноразово говорив президент Росії Володимир Путін, без усунення першопричин цієї кризи жодне „замороження“ неможливе», — сказав Галузін.

Реклама

Російський дипломат повторив пропагандистські наративи, що Зеленський нібито «втратив будь-який зв’язок із реальністю і намагається ескалювати конфлікт» за підтримки Заходу.

Ба більше, він звинуватив США у «суперечливих» діях щодо України, які «не стикуються із прагненням до миру». Тут він згадав недавні висловлювання держсекретаря США Марко Рубіо про те, що «Вашингтон не розглядає себе як нейтральний посередник».

За словами Галузіна, Росія нібито готова до досягнення своєї мети, але це має бути з урахуванням «анкориджських розумінь». Він заявив, що «врегулювати ситуацію навколо України дипломатичними методами можливо за наявності відповідної політичної волі».

«Заморожування» війни в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, Зеленський пропонує Росії перемир’я в повітрі та енергетичній сфері, а також «заморозити» війну по лінії фронту.

Реклама

Наприкінці липня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв зустрівся з президентом РФ Володимиром Путіним і закликав його «заморозити війну».

Новини партнерів