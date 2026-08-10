Москва допустила гарантії безпеки від Заходу: у РФ назвали умову

Галузін / © Getty Images

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Москва допускає варіант із юридично зобов'язувальними гарантіями безпеки для Росії з боку Заходу.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін в інтерв'ю російському державному агентству ТАСС.

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За словами Галузіна, ситуацію навколо України нібито можна врегулювати дипломатичним шляхом, якщо буде відповідна політична воля.

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Представник російського МЗС також заявив, що Москва нібито змушена враховувати атаки України щодо цивільного населення та об'єктів на території РФ. Окремо він згадавши про міжнародну інфраструктуру, однак не навів додаткових деталей.

Таким чином, у Кремлі продовжують пов'язувати можливість дипломатичного врегулювання війни з отриманням гарантій безпеки для Росії із боку Заходу.

Як ми писали, Портников вважає, що подальші удари по Москві можуть суттєво змінити настрої росіян. На його думку, столиця для багатьох мешканців РФ досі залишається символом безпеки, куди можна переїхати з небезпечних регіонів. Якщо атаки поширяться на Москву та Санкт-Петербург, це уявлення може зруйнуватися. Портников припускає, що через погіршення безпекової ситуації дедалі більше росіян можуть замислитися про виїзд за кордон.

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